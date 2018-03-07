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腾讯加强手游业务监管 第三方平台面临新难题

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科技传媒网 智门财经 2018-03-07 21:03

腾讯加强手游业务监管 第三方平台面临新难题

腾讯加强手游业务监管 第三方平台面临新难题

　　阿里和腾讯作为国内知名的两大互联网巨头，都开始在全渠道组建自己的商业阵营。如果说阿里的崛起是得益于电商业务，那么腾讯的发展壮大就与游戏业务息息相关，其中手游业务已经成为腾讯重要的收入来源。随着消费者智能手机的不断更新换代，智能手机的普及程度也在不断增加，加上4G网络的覆盖以及WIFI共享的流行，都给国内手游市场的培育创造了有利条件，而且现阶段手游用户已经逐渐游戏充值的习惯。

　　数据显示，2017年中我国手游市场规模达到180亿元，目前已经成为全球最大的手游市场。而腾讯旗下的手游给平台带来了大量收入，比如王者荣耀在2017年仅IOS用户就创造了300亿元的营收。

　　不难发现，腾讯对于手游业务的重视程度也不断提高，近年来开始逐步加强对手游业务的监管，针对代练代充等衍生灰色交易的打击力度。而这给第三方手游平台带来的冲击不言而喻，第三方平台正是依靠手游折扣充值等交易获利。

　　客观上来看，第三方平台进行代充的确存在不小的安全风险，很可能造成用户个人信息的泄露，这也成为腾讯整顿手游业务给出的官方说法。但另一方面，腾讯与第三方平台还存在直接的利益冲突，玩家选择第三方平台进行充值势必影响腾讯的营收。

　　在腾讯不断加强对手游业务监管的背景下，第三方手游平台面临不小的市场危机。在腾讯老对手阿里开始针对手游进行布局的时候，被挤压的第三方平台很可能转而投入阿里的怀抱。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210566-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:难题手游第三方

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