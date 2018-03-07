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模拟暴雨测试 5D4/D850/E-M1 II/A7RIII哪款最先坏？

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科技传媒网 泡泡网 2018-03-07 21:05

模拟暴雨测试 5D4/D850/E-M1 II/A7RIII哪款最先坏？

　　作为专业类的摄影器材，相机的防护性能尤其是防水能力是一大参考关键，那么将尼康D850、索尼A7R III、佳能EOS 5D Mark IV以及奥林巴斯OM-D E-M1 Mark II进行防水测试，那一款相机最容易损坏，那一款的防水性能最好呢?相信这应该有不少人会好奇。

　　近日，就有外国相机网站Imaging Resource利用花洒喷水，模拟暴雨情况，测试这几款相机的防水能力，虽然上述都是属于专业级型号，但其保护性能却各有分别。

工作人员利用花洒喷水，模拟暴雨情况

　　工作人员利用花洒喷水，模拟暴雨情况

为了确保没有水浸相机，测试时相机底部均位于较高位置

　　为了确保没有水浸相机，测试时相机底部均位于较高位置

模拟暴雨测试 5D4/D850/E-M1 II/A7RIII哪款最先坏？

模拟暴雨测试 5D4/D850/E-M1 II/A7RIII哪款最先坏？

模拟暴雨测试 5D4/D850/E-M1 II/A7RIII哪款最先坏？

　　根据他们拍摄的影片描述，首先测试的尼康D850和索尼A7R III ，在洒水的情况下操作，前者在取景器留有水滴，只需要擦干即可，对相机整体性能和操作都没有太大影响。

尼康D850只用擦干取景器的水滴

　　尼康D850只用擦干取景器的水滴

　　不过有点意外的是，索尼A7R III却出现小小的问题，虽然仍可以正常操作，卡槽及传感器均没有入水，但电池仓却湿透了，由于相机底部没有浸在水中，那么应该是由顶部渗入内部。

索尼A7R III的电池仓入水

　　索尼A7R III的电池仓入水

　　之后进行第二轮测试，加入了佳能EOS 5D Mark IV和奥林巴斯OM-D E-M1 Mark II ，结果这四款相机中， A7RIII彻底坏掉，如果现实中遇到暴雨，大家还是为它准备相机雨衣较好。至于D850 继续只有取景器入水，可以幸存下来，而5D Mark IV及E-M1 Mark II则完全通过第二轮测试，防水性能合格。

模拟暴雨测试 5D4/D850/E-M1 II/A7RIII哪款最先坏？

三款相机的防水性能合格

　　三款相机的防水性能合格

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210567-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:暴雨模拟暴雨测试D850

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