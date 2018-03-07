2018年我国机床工具行业将呈平和发展态势

在机床工具行业进入2017年以后，工具市场的面貌焕然一新，外企和国内企业一样，销售收入普遍实现了高达20%以上的快速增长。纵观我国的工具市场，从2016年下半年

在机床工具行业进入2017年以后，工具市场的面貌焕然一新，外企和国内企业一样，销售收入普遍实现了高达20%以上的快速增长。纵观我国的工具市场，从2016年下半年开始止跌回稳，并出现了明显的复苏。迄今为止，从2017年一整年的发展趋势看，工具市场保持着产需两旺的良好发展态势，为2018年机床工具行业发展奠定了良好的基础。

据国家统计局数据显示，我国的机床行业在2011年金切机床主营业务收入达到历史高点之后，曾出现连续5年的下降，不过近年来下降幅度逐年收窄。2017年全年金切机床主营收入有望止跌企稳；成形机床在2014年达到历史高点，2015年出现短暂的下降，之后迅速恢复增长；工具在2013年达到高位之后，曾出现三年下滑，到2017年收入出现增长。行业整体走势呈现出稳步回暖趋势。

而且2017年1-11月，中国机床工具行业实现主营业务收入9213.7亿元，同比增长6.7%。其中主要的产品类别中，金切机床主营业务收入为1374亿元，同比下降1.3%；成形机床885亿元，同比增长11.6%；工量具和量仪为1086亿元，同比增长13%；机床附件为529亿元，同比增长6.9%。行业状况呈现出稳中有进、稳中向好的态势。

有关专家指出，以2017年的发展趋势来看，2018年我国机床工具产出将会与2017年持平或略有增长，预计2018年中国机床工具行业将会实现温和增长。

但是从订单形势来看，2017年1-11月我国进口金切机床为65亿美元，同比增长16.8%；成形机床进口13.9亿美元，增长9.4%；工具进口14.4亿美元，增长18.9%；而在高端机床方面，2017年对日全年的机床订单额同比增长31.6%，增至1万6455亿1600万日元，创下历史新高。预计2018年机床进口额将会呈现明显增长，对高端机床的需求将会进一步提升。

总体而言，2018年我国机床工具行业止跌企稳，将呈底部平稳运行趋势。在高端机床方面，行业需加强自主创新，减少对进口的依赖。并且随着我国经济结构的调整与需求结构的升级，企业需要加紧转型升级的脚步，巩固基础，谋求发展。

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