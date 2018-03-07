红杉资本募资潮：7支基金目标筹资逾120亿美元

（原标题：Sequoia Capital Goes on Fundraising Spree）

DoorDash 公司首席执行官兼联合创始人Tony Xu （右），他的公司是众多从红杉资本获得风险融资的创业公司之一

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月7日消息，据华尔街日报报道，作为硅谷最负盛名的风投公司之一，红杉资本（Sequoia Capital）正全力补充它的“战争基金”。它寻求通过7支基金募资120亿美元以上，其中包括全球成长型基金（80亿美元）、针对中国的基金（25亿美元）以及针对东南亚的基金（6.75亿美元）。

据一位熟悉红杉资本计划的人士透露，如果达到筹资目标，那么该公司将筹得超过120亿美元的资金来资助它在美国、中国和其他国家的野心。

该公司为其下一支全球成长型基金筹集80亿美元的计划，已经引发了广泛的关注，那也将会成为美国的第一大风险投资基金。与此同时，红杉资本在市场上募集另外的六支基金，合计募资至少43.5亿美元。

红杉资本普通合伙人罗洛夫・博沙（Roelof Botha）拒绝发表评论。

红杉资本长期以来一直是硅谷最多产的交易者之一，其大举募资计划意味着它加入业内顶级玩家之间掀起的资本筹集热潮。软银牵头创立的科技投资基金Vision Fund已经募得将近1000亿美元来追逐全球各地的私有科技公司。

总部位于加利福尼亚州门洛帕克的红杉资本曾为苹果、谷歌等知名公司提供早期投资。它近年来大获成功的交易包括向Facebook对WhatsApp的218亿美元天价收购。

在美国，红杉资本的庞大投资组合包括Airbnb、Stripe、Houzz、Instacart、DoorDash、23andMe等公司。

红杉资本正在建立其下一支全球成长型基金。知情人士表示，该基金的筹资规模可能还未达到80亿美元。该公司上一支全球成长型基金去年共筹资20亿美元。

为了为全球增长型基金III筹资80亿美元，红杉资本计划从原有投资者那里获得20亿美元资金；另外的60亿美元则来自新投资者，此举实际上将投资者范围延伸向主权财富基金或其他未参与过公司过去的筹资的投资者。

红杉资本在这个基金上收取合理的费用，这可能会让它在试水规模比以往任何时候都要大的基金的过程中能够更容易吸引资金。它打算将管理费用限定在配置资金上，而不是数额更大的承诺资金上。它计划收取20％的附带收益，该比例在业绩一流的风险投资公司当中相对较低。部分同档次的风投公司收取30％的附带收益。

此外，红杉资本还寻求为美国增长型基金VIII最高募资10亿美元，并为美国风险投资XVI最高募资5.5亿美元。

另外，红杉资本正在针对中国募集三笔总额高达25亿美元的资金，很显然它对于该市场日益加剧的竞争毫不畏惧。

这些基金包括目标募资额在约16亿美元至18亿美元的China Growth V基金。该数字比红杉资本去年筹资约9亿美元的上一支中国成长型基金的规模大幅跃升。

它还在为China Venture VII最高筹资5.5亿美元，以及为其首支专注于中国市场的种子基金最多募资1.5亿美元。红杉资本曾投资该国部分最具价值的公司，如最新估值达560亿美元的滴滴出行和估值300亿美元的美团点评。

红杉资本还计划为India Venture VI最高筹资6.75亿美元，该基金面向整个东南亚地区，聚焦印度尼西亚、新加坡和其它国家的投资。根据PitchBook Data的数据，该基金的规模实际上比红杉资本募资大约9.3亿美元的上一支印度基金要小。（乐邦）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210570-1.html

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