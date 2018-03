猎鹰9号发射第50次 马斯克追忆:10年前差点破产

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月7日消息,据CNBC报道,昨日,美国太空探索技术公司SpaceX的创始人伊隆·马斯克(Elon Musk)宣布,该公司成功发射了有史以来最大的卫星,它的体积几乎与城市公交车差不多大小。

马斯克表示:“猎鹰9号今晚第50次发射,为西班牙电信公司Hispasat发射卫星。它有6吨重,几乎与城市公交车大小相当,这将是我们发射过的最大地球同步卫星。”现在已经可以证实,Hispasat 30W-6已经被成功部署到地球静止轨道上。

在发射后,马斯克与其团队进行了庆祝,并祝贺他们第50次发射猎鹰9号火箭,值得注意的是它是可重复使用的。

但马斯克也提醒大家,最近SpaceX的成功无法掩盖它早期的痛苦挣扎。马斯克在推特上写道:“就在10年前,我们甚至无法将小巧的猎鹰1号送入轨道。”

事实上,SpaceX已经取得了长足的进步。去年9月份在澳大利亚阿德莱德召开的国际宇航大会上,马斯克表示:“很多人最近才听说SpaceX,但他们可能认为猎鹰9号和龙飞船马上就能出现了。然而,事实并非总是这样。”

这位SpaceX首席执行官回忆道:“我们刚开始的时候,公司里只有几个人,而且真的不知道如何制造火箭。”

SpaceX总部位于加州霍桑,成立于2002年,目标是“彻底改变空间技术”,并使人类能够成为多行星生物,并能在火星上生活。

试图在火箭行业中竞争存在着巨大风险。2014年,马斯克在哥伦比亚广播公司的《60分钟》节目中表示:“我有很多人试图劝说我不要创办火箭公司,这太疯狂了。我的一个好朋友收集了一系列火箭爆炸的视频,并让我看这些视频。他只是不想让我损失所有的钱。”

2002年,在线支付公司PayPal被以15亿美元的价格出售给eBay时,马斯克赚了1.8亿美元。但在早期,马斯克很难培养出顶尖的人才。马斯克在2017年的IAC上说:“我最终成为首席工程师或首席设计师的原因不是因为我想要担任这些职位,而是因为我雇佣不到任何人。没有人愿意加入,为此我最终成了默认角色。”

在2008年,SpaceX差点破产。当时,该公司正试图成功发射其第一枚火箭“猎鹰1号”。马斯克称:“我把前三次发射都搞砸了,都以失败告终。”

此外,马斯克的电动汽车公司特斯拉(Tesla)成立于2003年,当时其处境也十分艰难。马斯克当时称:“美国经济陷入困境。顺便说一句,我要离婚了。这绝对是我生命中最糟糕的一年。第四次火箭发射失败意味着游戏将彻底终结。”

但是最后,马斯克获得了一线希望。他说:“幸运的是,第四次发射(也就是我们对猎鹰1号投入的最后一笔钱)成功了,我们的命运也由此改变。”

在SpaceX于9月成功发射了第一枚火箭之后,该公司获得了一份政府合同,该合同大大提振了其业务。马斯克称:“NASA打电话告诉我们,我们赢得了一份价值15亿美元的合同。我甚至都拿不住电话,脱口而出‘我太喜欢你们这些家伙了!’”

自2008年的黑暗日子以来,SpaceX公司已经从近乎失败破产变成了成功的故事。据马斯克说,这一切都是受他想去火星的愿望所驱动的,以便他可以帮助建立一个更美好的未来。

马斯克在2017年的TED演讲中说:“有个鼓舞人心的未来是很重要的。我只是认为,你早上起床的原因是因为你想要活下去。那么,你为什么想要活下去?有什么意义?是什么在激励你?你喜欢未来的什么?”

马斯克补充说:“如果我们无法实现未来目标,如果未来不包括在群星之间,人类不能成为多星球物种,我发现那不是我们将要拥有的未来,那将是非常令人沮丧的。”(小小)

