2018中国云计算产业竞争格局分析 阿里云占市场近半份额

2017年4月10日，工业和信息化部就印发《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》(简称《计划》)。《计划》提出，到2019年，我国云计算产业规模达到4300亿元；支持
中国云计算产业市场： 到2019年，我国云计算产业规模将达4300亿元
2017年4月10日，工业和信息化部就印发《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》(简称《计划》)。《计划》提出，到2019年，我国云计算产业规模达到4300亿元；支持云计算企业进入资本市场融资，开展并购、拓展市场，加快做大做强步伐。
近年来，我国云计算，特别是物联网等新兴产业快速推进，多个城市开展了试点和示范项目，涉及电网、交通、物流、智能家居、节能环保、工业自动控制、医疗卫生、精细农牧业、金融服务业、公共安全等多个方面，试点已经取得初步的成果，将产生巨大的应用市场。数据显示，“十二五”末期，我国云计算产业规模约1500亿元，距离2019年的目标还有很大空间。这意味着，未来几年内，云计算产业将高速发展。
图表1： 2010-2019年中国云计算市场规模增长情况（单位：亿元，%）
资料来源：前瞻产业研究院整理
行业竞争格局：阿里云扩大优势，占市场近半份额
2017年11月1日，权威研究机构IDC发布了2017年上半年中国公共云IaaS市场份额调研结果。数据显示，阿里云市场份额比2016年底上升7个百分点，市场份额扩大至47.6%，领先优势不断扩大。同期，市场第2至5位云服务商市场份额分别为9.6%、6.5%、6%和5.5%。
其中，阿里云2017年上半年IaaS营收5亿美元，占据47.6%中国市场份额；腾讯云位居第二，营收约1亿美元左右，份额为9.6%；金山云位居第三，营收6839万美元，份额6.5%；中国电信位居第四，营收6254万美元，份额6%；Ucloud营收5774万美元，排名第五，份额5.5%。
图表2： 2017年上半年中国公有云市场份额（单位：%）
资料来源：前瞻产业研究院整理
产品竞争格局：IaaS市场整体保持快速增长，仍是未来最具潜力的增长领域
整体市场而言，中国公共云IaaS市场整体保持快速增长，2017年整体规模超过15亿美元，同比去年增长近四成。IaaS定义为基础设施即服务，以在线的方式为社会机构和企业提供计算和存储能力，只需按使用量缴费的IT模式。前瞻认为，IaaS仍是未来最具潜力的增长领域，未来5年的增长率为28%。
图表3： 2014-2020 年中国云计算细分市场规模情况（单位：百万美元）
资料来源：前瞻产业研究院整理
行业发展趋势：数字经济与消费升级带来高服务品质的需求，行业进入以产品品质和用户体验为核心的品牌时代
云计算和大数据是信息经济发展的重要基础与推动力量，自从2006年以亚马逊推出AWS和Hadoop诞生为标志，云计算大数据产业已经走过了第一个十年。如今，云计算产业开始进入到了发展的第二个阶段，即以安全性、可靠性和服务能力为代表，并以产品品质和用户体验为核心的品牌时代。
进入2017年，云计算产业面临数字经济与消费升级带来的双重压力。在消费升级方面，目前个人消费已成为中国经济增长的主要驱动力，经济学人智库（The Economist Intelligence Unit）预测2016-2030年间其年均实际增长率将保持在5.5%，在整体经济中的份额将接近50%，中国个人消费在未来15年的增量将会比当前欧盟的消费总量还要高。
图表4：2016-2030年个人消费增长预测（单位： %）
资料来源：前瞻产业研究院整理
经济学人智库预计截至到2030年，中国将有近35%的人口（4.8亿人）符合对于中高收入和高收入人群的定义。经济学人智库特别强调，随着消费升级的到来，北京、上海、浙江等省市的消费者在考虑成本的同时会更重视产品与服务质量。
而随着数字经济的爆发式发展，云服务不仅将成为企业生产、运营和管理的基础设施，也在间接为消费者提供最终可供消费的产品与服务。在一些行业，云服务甚至会直接成为企业最终产品与服务的一部分。可想而知，在企业与消费者双重要求的大前提下，对云服务的需求已经从“无到有”阶段，进入了精品化与品牌化阶段。
以智慧城市为例，2016年11月底，国家质检总局、国家标准委批准发布《新型智慧城市评价指标》等292项国家标准，共提出惠民服务、精准治理、生态宜居、智能设施、信息资源、网络安全、改革创新、市民体验等8大指标，其中市民体验占比高达20%，权重明显大于其他各项，仅次于惠民服务。而国家质检总局的介入就是一个显明的信号，对信息服务质量的要求已经提上日程。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210572-1.html
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