老用户拒绝购买iPhone X：价格贵、屏幕小 没有升级必要

3月6日据国外媒体报道，Piper Jaffray最近进行了一项调查，根据调查内容显示，许多老款iPhone用户之所以拒绝升级苹果最新的iPhone X，主要是因为苹果的新旗舰价格贵、屏幕尺寸太小以及并没有给大家带来更大的升级动力。

在这份调查报告中，Piper Jaffray分析师Michael Olson向1500名受访者只提出了一个问题，并且这个问题也是影响iPhone X销量的最主要原因。在iPhone X上市之前，很多业内人士都预测这款产品将帮助苹果创下销售的新纪录。

“作为一位iPhone用户，但你并没有升级到iPhone X，最主要的原因是什么?”

其中绝大多数的答案都与iPhone X的售价有关。比如44%的iPhone用户表示自己之所以还没有升级iPhone X，是因为目前手中的老款iPhone还能继续使用，同时iPhone X缺乏吸引用户升级的动力，或者说有些功能并不能吸引足够多的用户。另外，还有31%的人认为iPhone X价格太贵了。

还有8%的受访者表示iPhone X只有5.8英寸的屏幕太小，自己喜欢更大一点的屏幕尺寸。还有17%的人表示没有升级是“其它原因”。

尽管苹果去年四季度的财报表现创下了有史以来的最好成绩，达到了883亿美元营收，但iPhone的销量却出现了同比下降1.2%的现象。其中部分原因是因为苹果的上个财政季度要比平时晚了一周，导致iPhone X的销售时间缩短了一些。

随后不断有报道称苹果正以低于预期的速度削减iPhone X的产能，但这些消息都来自于供应链内部，准确性还有待商榷。

苹果首席执行官库克在上个月的财报电话会议上表示，自从去年11月上市以来，iPhone X一直都是最畅销的苹果智能手机。不过整体来看，iPhone X的表现没有给华尔街留下深刻的印象。

尽管iPhone X将iPhone的平均售价提升到了创纪录的796.42美元，但从它的实际表现来看，这款十周年纪念版iPhone并没有带来很多分析师口中的“超级周期”。

有传闻称苹果在今年秋天会推出三款新iPhone，其中包括升级版的iPhone X和6.5英寸屏幕iPhone X Plus。此外，苹果还会推出一款外观设计与iPhone X类似的LCD屏幕版本，并且拥有面容ID和全面屏设计风格。

根据Piper Jaffray的调查结果来看，下一代iPhone成为了很多用户更期待的产品。那些之前没有升级到iPhone X的消费者将拥有一款屏幕尺寸更大、价格更低的产品，同时还有价格更贵的大屏幕版iPhone X Plus。

同时，所有新款iPhone都将在iPhone X的基础上进行完善，TrueDepth系统也会成为标配。

综合目前的所有消息，Piper Jaffray预计2019财年iPhone的销量将达到2.338亿，比华尔街的预期还高出3%，大约700万部。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210574-1.html

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