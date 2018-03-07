　
主页 > 创新 > 创投 > 正文

老用户拒绝购买iPhone X：价格贵、屏幕小 没有升级必要

点评

科技传媒网 腾讯科技 2018-03-07 23:07

老用户拒绝购买iPhone X：价格贵、屏幕小 没有升级必要

老用户拒绝购买iPhone X：价格贵、屏幕小 没有升级必要

　　3月6日据国外媒体报道，Piper Jaffray最近进行了一项调查，根据调查内容显示，许多老款iPhone用户之所以拒绝升级苹果最新的iPhone X，主要是因为苹果的新旗舰价格贵、屏幕尺寸太小以及并没有给大家带来更大的升级动力。

　　在这份调查报告中，Piper Jaffray分析师Michael Olson向1500名受访者只提出了一个问题，并且这个问题也是影响iPhone X销量的最主要原因。在iPhone X上市之前，很多业内人士都预测这款产品将帮助苹果创下销售的新纪录。

　　“作为一位iPhone用户，但你并没有升级到iPhone X，最主要的原因是什么?”

　　其中绝大多数的答案都与iPhone X的售价有关。比如44%的iPhone用户表示自己之所以还没有升级iPhone X，是因为目前手中的老款iPhone还能继续使用，同时iPhone X缺乏吸引用户升级的动力，或者说有些功能并不能吸引足够多的用户。另外，还有31%的人认为iPhone X价格太贵了。

　　还有8%的受访者表示iPhone X只有5.8英寸的屏幕太小，自己喜欢更大一点的屏幕尺寸。还有17%的人表示没有升级是“其它原因”。

　　尽管苹果去年四季度的财报表现创下了有史以来的最好成绩，达到了883亿美元营收，但iPhone的销量却出现了同比下降1.2%的现象。其中部分原因是因为苹果的上个财政季度要比平时晚了一周，导致iPhone X的销售时间缩短了一些。

　　随后不断有报道称苹果正以低于预期的速度削减iPhone X的产能，但这些消息都来自于供应链内部，准确性还有待商榷。

　　苹果首席执行官库克在上个月的财报电话会议上表示，自从去年11月上市以来，iPhone X一直都是最畅销的苹果智能手机。不过整体来看，iPhone X的表现没有给华尔街留下深刻的印象。

　　尽管iPhone X将iPhone的平均售价提升到了创纪录的796.42美元，但从它的实际表现来看，这款十周年纪念版iPhone并没有带来很多分析师口中的“超级周期”。

　　有传闻称苹果在今年秋天会推出三款新iPhone，其中包括升级版的iPhone X和6.5英寸屏幕iPhone X Plus。此外，苹果还会推出一款外观设计与iPhone X类似的LCD屏幕版本，并且拥有面容ID和全面屏设计风格。

　　根据Piper Jaffray的调查结果来看，下一代iPhone成为了很多用户更期待的产品。那些之前没有升级到iPhone X的消费者将拥有一款屏幕尺寸更大、价格更低的产品，同时还有价格更贵的大屏幕版iPhone X Plus。

　　同时，所有新款iPhone都将在iPhone X的基础上进行完善，TrueDepth系统也会成为标配。

　　综合目前的所有消息，Piper Jaffray预计2019财年iPhone的销量将达到2.338亿，比华尔街的预期还高出3%，大约700万部。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210574-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:升级价格iphone没有屏幕

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

TCL冰箱智慧健康风冷+品牌战略升级 创享健康家速度

TCL冰箱智慧健康风冷+品牌战略升级 创享健康家速度

科技传媒网每日精选阅读

小轻轻带你“吃着瘦” 科学减脂新操作

小轻轻带你“吃着瘦” 科学减脂新操作

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS