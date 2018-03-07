厉害了我的国！ 2018“两会”持续力挺AI

昨天，国务院总理在政府工作报告中再次指出，加强新一代人工智能研发应用，在医疗、养老、教育、文化、体育等多领域推进“互联网+”。

全国政协委员百度董事长李彦宏、全国人大代表腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾,以及全国人大代表联想集团董事长兼CEO杨元庆等高科技领域的代表们也纷纷在两会上提出AI相关提案。

去年坐着无人车上了五环的李彦宏，今年是第六次上“两会”。他今年的提案依然瞄准AI，四个提案中有两项与AI相关——希望国家出台政策鼓励人工智能的开放平台与加速自动驾驶相关立法。

2017年人工智能蓬勃发展，百度作为一家AI公司也认识到了开放AI技术的重要性。李彦宏认为，AI开放平台能够将人工智能企业的技术能力和计算资源与传统企业的数据和应用需求连接起来，通过供需双方资源的有机整合，有效提升行业运营效率、创造新产品，因此AI开放平台将成为人工智能与实体经济融合创新的重要基础设施，也是我国实体经济转型发展的必然选择。

在这方面，百度的PaddlePaddle已经在农业及零售行业取得了不错的应用效果。2017年夏天，北京工业大学的四位学生利用PaddlePaddle制造了一台智能桃子分拣机，从形状、大小、色泽等多维度对桃子进行分级，实现桃子的自动分拣。

百度PaddlePaddle甚至能预计每天有多少人买饭团。2017年底，百度与联合国全球契约组织亚太局共同发起了一项名为“鲜食代零浪费”倡议计划。该计划利用百度深度学习开源平台PaddlePaddle，打造CTR预估模型，通过AI变革传统供应端，为生鲜类食品精准预测销售量，帮助商家提升利润率，减少资源浪费。这也体现了AI为传统产业带来了巨大变革，AI不仅有助于商业效率的提升，更在于让生活变得更美好。

除了PaddlePaddle，百度也在持续开放核心AI技术。从2017年开始，通过AI开放平台，百度对外开放了包含语音、图像、视频、增强现实、自然语音处理等在内的90多项AI核心能力，接入开发者近50万;DuerOS和Apollo两大行业平台，也正持续为合作伙伴赋能。2017年年底，百度还推出了AI生态合作伙伴计划(即“燎原计划”)，面向AI领域的开发者和初创公司，为他们提供技术支持，与业界共同努力加速AI的应用落地。

今年两会上，《四川日报》川报观察新闻客户端就通过百度AI开放平台调用百度自然语言处理技术，研发出了一款名为“代表委员新闻档案”的产品。用户在“代表委员新闻档案”中输入代表的姓名，就能看到他近一年来见诸各大媒体的重要报道和访谈言论。

这样的AI技术应用也正在改变汽车、交通、制造、金融、教育、零售等多个领域。AI和传统行业的融合，正为各行各业带来效率的提升，并创造着新的价值。

今年“两会”再次将人工智能提至国家战略高度，可见国家对AI价值的肯定。百度作为一家AI公司，也正在通过开放，促进AI与传统产业的融合，加速各领域的产业化升级，为人们带来更智能、更美好的生活。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210575-1.html

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