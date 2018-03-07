工业智能装备展：与智能制造一起畅想未来

3月7日，上海工业智能装备展览会在上海国家会展中心正式开幕，展会现场气氛活跃，数百家企业汇聚一堂，以嵌入式解决方案、智能新品、工业新技术以及多种新突破为

3月7日，上海工业智能装备展览会在上海国家会展中心正式开幕，展会现场气氛活跃，数百家企业汇聚一堂，以嵌入式解决方案、智能新品、工业新技术以及多种新突破为我们带来了一场饕餮盛宴。琳琅满目的新品不禁让人眼花缭乱，籍于此况，小编参展后特意整理部分新品以飨读者。

MiR：让物流提前遇见未来

作为协作移动机器人领域的一流制造商，MiR在本次展会中以新一代高级移动机器人为我们展现了未来物流发展的新趋势。那小小的机器人身躯可以实现物料搬运以及内部物流自动化，其完全可以取代目前固定式传送带运行模式，迅速简便的安装以及灵活的操作运用似乎都在向我们诉说着未来的发展。

研华科技：以工业解决方案站稳市场

凭借对嵌入式市场敏锐的洞察力以及丰富的经验，研华在工业领域推出了多种解决方案与服务平台，如SQFlash工业存储解决方案、工业显示解决方案等，其中研华打造的显示器系统已被广泛应用于全球博彩、交通运输以及医疗等多种系统集成市场。

图灵机器人：做智能制造解决方案的专业供应商

短小的手臂，轻轻挥动，便能轻易实现焊接、喷涂、打磨以及分拣等功能，上海图灵制造机器人有限公司用十年的运动算法开发经验为我们打造出了一款适用于工业多领域的机器人，大幅度的提升了工业制造的效率。

当然，除了以上各种厂商展示的新品外，还有部分产品也是令人耳目一新，如：

磁导航机器人

二维码导航机器人

软体机器人

控制机器人夹乒乓球

仔细看来，今年的上海现代工业智能装备展还是颇为让人意外的，展会的新品让我们不断称赞的同时，也为工业的发展指明了方向，相信在2018年中，工业依旧会保持非常增长的模式发展，让我们尽情期待吧！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210576-1.html

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