小轻轻带你“吃着瘦” 科学减脂新操作

小轻轻带你“吃着瘦” 科学减脂新操作

时下，代餐粉成了越来越多瘦身族和上班族减肥的首选。没时间去运动，节食担心伤身体。然而当下最流行的“代餐减肥法”，通常是指代全餐，其原理为能量摄入小于能量消耗。这类代餐粉往往营养素含量不均衡，会导致每日营养元素尤其是蛋白质的摄入量不够，危害身体健康，且在恢复正常饮食后很容易反弹。

近来市面上颇受消费者青睐的是减约公司生产的“小轻轻营养饮”，只代主食不代全餐，即可满足口腹之欲的同时又能实现体重管理。官方称其新推出的升级版产品最大亮点为低卡路里和营养均衡。

那么只代主食是否符合健康饮食的结构?食用者无需控制其他饮食是否真的能有效减重?今天笔者以“小轻轻营养饮”为例，分析为什么只代主食就可实现科学减重，同时还能保证营养均衡。

进口原料+合理配比，健康安全效果明显

从营养角度分析，“小轻轻营养饮”选用国外进口原料，无化学合成添加，经过极度严格检测，优于国家标准。配方中，最主要成份为共轭亚油酸CLA，可有效减少内脏脂肪堆积，加速脂肪代谢;低聚果糖、魔芋粉、圆苞车前子壳为膳食纤维，可增加饱腹感，抑制脂肪、糖吸收，促进排泄;大豆蛋白和乳清蛋白为优质蛋白，可实现营养均衡，增强基础代谢，健康燃脂。

一袋小轻轻净含量15g，提供70.6 kcal的热量，远低于日常饮食中每餐约200cal热量的主食。只代午餐和晚餐的主食部分不代全餐，并不影响瘦肉、蔬菜、水果、蛋奶等食物的摄入，不会因为摄入的热量过少而伤害到人体基础代谢。使用者无需改变原有的饮食习惯和生活习惯，除主食外正常饮食就可以瘦下来，既缓解了减肥带来的心理压力，也杜绝了因节食减肥可能引起的反弹。

饮用周期分为四个阶段，轻松对抗肥肉

小轻轻的饮用周期分为四个阶段：脂肪动员期、燃脂期、巩固期、身材保持期，形成一套完整的减脂方案，且在减脂期结束后为了防止反弹增加了过渡阶段，即身材保持期，是指用户在通过第一阶段后继续饮用小轻轻30天，逐渐增加每餐主食的分量，巩固减脂效果，保持身材。

在小轻轻方案执行过程中，用户会建立正确饮食习惯，即保持易瘦体质的饮食方式。避免暴饮暴食，杜绝体重反弹。

小轻轻独家轻食方案，科学实现减脂

减约公司针对用户群体还制定了轻食方案套餐，包含专业测评、28天定制化食谱、智能助手和小轻轻饮品，主打个性化服务。第一步，专业测评，全面了解用户生命体征信息;第二步，出具报告，基于专业测评为用户出具分析报告，提供个性化方案计划;第三步，制定方案，通过饮食、运动、生活方式调整三管齐下控制体重;第四步，落实方案，AI助手嘀咔陪伴指导。

目前该方案的瘦身有效率为98%，用户通过严格执行方案可实现28天减脂8-14斤的效果。

合理补充营养，赶走亚健康

目前城市生活节奏快，上班族经常会加班熬夜，泡面等速食、高热量食品则成为常备选择。而商务人士在出差时由于路途和时间的限制，无法保持规律和健康的饮食，很容易营养失衡。

对于这部分人群来说，在熬夜加班或者出差时，可以选择使用小轻轻作为早餐、加班餐、夜宵或者是出差时的营养补充，合理补充营养并产生持久饱腹感，促进机体代谢，对抗不健康的饮食和肥胖。

科学减肥，首先要均衡营养，要“吃好”，合理分配三餐，碳水化合物、脂肪、蛋白质、维生素、膳食纤维必须按比例摄入，保证营养素的均衡和完善，避免多油、多盐、多糖食品。“小轻轻营养饮”在营养均衡的基础上，帮助用户无压力实现减重，科学享瘦。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210578-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm