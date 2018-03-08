杜均回应被质疑坐庄：我不是庄家 我是宝宝

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科技传媒网讯 网易科技新闻3月7日，今日，一篇标题为《庄家杜均》的文章被热传，文章中金色财经、节点资本、火币网联合创始人杜均被质疑坐庄区块链行业，身兼承销商、证券媒体以及坐市商三大角色于一身。

针对此事，杜均在朋友圈发文回应称，被“缺席审判”，认为媒体的使命就是尽可能的让大家接近真相，希望今后自己能在接受采访后再上头条，而不是被“缺席审判”。

另外，杜均还认为很多媒体还是卡在两个圈子的中间，没有一个沟通的桥梁让大家能够更全面的了解整个区块链行业。表示自己乐意帮助大家多了解、多认知，而不是让媒体根据网络资料臆测。

以下为杜均回应原文：

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210580-1.html

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