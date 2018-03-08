美的入局工业互联网 将加速向科技型企业转型

科技传媒网讯 网易科技新闻3月7日，尽管现阶段最大的主营业务依然是家电制造，但美的似乎有着更大的野心。在今天举办的美的集团2018年战略说明会上，美的再次表达了希望转型成为一个以数字化和AI为驱动的科技型企业的强烈愿望，希望能够从家电的“红海”中转身进入更为宽广的”工业互联网“领域。

在收购德国库卡机器人公司之后，美的的主营业务已经覆盖了消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链四个领域。

美的集团CIO张小懿在战略说明会上提到：“真正的工业互联网必须打通了研发端、生产设备端、供应链端、业务端、物流端和用户端，才能真正做到“零”库存生产、100%物流追踪管理和“单”个起订的C2M定制“。而美的的数字化解决方案不仅在应用在自营业务环节，也实现了向其他行业和公司的输出，包括长安汽车、中国最大的电动工具厂商宝时得、永辉超市等企业都使用了美的提供的工业互联网方案。

美的此次提出了进入工业互联网领域的终极目标，即通过实现智能化生产、网络化协同，实现C2M的个性化定制，让产业链闭环实现以用户需求为中心的运转，而不只停留在选择颜色、图案等较为浅层次的定制层面。

而美的目前的工业互联网平台则已经实现了对接小批量甚至是单件订单的生产执行，在销售终端则可以借助人脸识别、自然语言理解、大数据分析等手段，实现为消费者智能推荐产品方案，并借助销售终端对消费数据的积累，构建出基于大数据的用户画像，并对产品的迭代和研发进行辅助。

除了在装备制造业的应用，美的还计划将产品与解决方案移植到电子、流水线及离散制造等其他工业生产领域。

美的认为，从制造商转型到解决方案的提供商需要长期的布局。德国西门子的数字化转型之路虽然走了十年，但在过去5年实现了税后净利润增加40%。而工业互联网战略则将是其从传统家电制造向综合型科技企业的转型的必经之路。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210581-1.html

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