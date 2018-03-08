进击的网易云音乐 如何助推音乐产业消费升级浪潮？

3月6日，网易云音乐与阿里音乐宣布达成版权互授合作。网易云音乐将天娱、爱贝克思(avex)、丰华、华研国际等优质音乐版权转授给阿里音乐;同时，阿里音乐将滚石、S.M. 、BMG等优质音乐版权转授给网易云音乐。至此，双方的网络音乐版权结构得到进一步完善，用户的视听体验将更加丰富。今年2月，网易云音乐与腾讯音乐互授版权;3月1日，网易云音乐又宣布与华研国际达成战略合作。一系列动作充分显示出其为广大用户提供更好音乐服务的态度与决心。

版权合作只是网易云音乐为满足用户音乐需求所做的一部分工作。实际上，在当下的消费升级浪潮中，我国音乐产业进入新的成长阶段，因此，一方面用户的音乐消费习惯与需求不断呈现诸多新变化;另一方面相关数字音乐平台也在不断进行各种创新实践，更好满足这些需求。以网易云音乐为例，可以看出企业创新与用户需求间如何不断互相促进，共同推动着音乐产业的消费升级浪潮。

从某种意义上来说，数字音乐用户的消费需求可以分为其对数字音乐产品的需求，和对音乐作品的需求。

首先，用户对音乐产品的功能和品味有着更高的要求。单纯的“在线播放器”不再能满足用户对音乐产品的功能需求;在使用体验方面他们也有着更高的期待。

网易云音乐洞察到，用户不仅存在“听音乐”的基本需求;对发现和分享好音乐，对享受音乐“视听”等都存在着强烈需求。为此，网易云音乐从诞生之日，就创新性地打造“音乐+社交”特色，通过歌单、评论、UGC、个性化推荐四大方向，让用户得以极为便利地发现和分享音乐;并在业内首创短视频功能，通过多样化的功能创新满足了用户多元化的音乐需求。

(网易云音乐播放界面)

为提升使用体验，网易云音乐也对产品做了精细打磨。在听觉体验上，为保障音乐作品的高音质，网易云音乐曾要求，达不到320K音质的音乐作品不能上传。在视觉体验上，据了解，仅仅是为了确定播放界面的黑胶唱片转速，团队就前后调试了大概二十多遍，最终实现满意的效果。精益求精的工匠精神，让产品曾获得百度移动“中国好应用”的“年度优秀视觉设计”奖等多项荣誉，更令其获得良好的用户口碑。

其次，用户对于音乐作品的品质和品味也提出了更高要求。据艾瑞咨询《2018年中国数字音乐消费研究报告》，当前，用户对音乐人和音乐类型的选择更加具有自主性。网易云音乐的一系列举措，也与这一趋势相呼应。网易云音乐一直注重扶持多种类型的原创音乐，助推优质音乐的创作与传播。全方位扶持原创音乐人的“石头计划”，助推原创音乐的《音乐好朋友》、《Stage舞台》等视频节目……都在为用户提供更多元化、个性化的优质音乐作品。今年初，网易云音乐发起国内第一个独立音乐人盛典“硬地围炉夜”，邀请朴树等28组国内知名独立音乐人现场表演，汇集民谣、电音、嘻哈、摇滚、古风等多种音乐风格，也充分体现出平台原创音乐类型的丰富。

(网易云音乐“硬地围炉夜”现场)

2013年上线的网易云音乐，2017年11月用户数已突破4亿，是国内最大的音乐社交平台。可以说，其快速成长的过程，也是近年来音乐产业消费升级浪潮的一个缩影。在发展过程中，平台打造有品味的音乐产品，一方面通过获得用户与音乐人的充分认可，使自身取得了良好的发展;另一方面也通过引领音乐产业的消费升级趋势，促进着产业整体的变革发展。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210583-1.html

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