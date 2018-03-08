41个项目1499.5MW 广东印发2016年普通光伏电站建设规模项目清单

国家实施光伏发电价格退坡机制，光伏电站标杆上网电价逐年下降。对未投运的项目，项目单位要进一步加快项目建设，尽快并网发电。有关地市发展改革局要做好项目协调工作，跟进并推动项目加快建设，将项目建设情况（附件3）于3月16日前汇总上报我委，并督促各项目单位通过国家能源局可再生能源发电项目信息管理平台报送相关信息。

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