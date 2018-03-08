张家口可再生能源装机1171.2万千瓦 占比达71%

可再生能源示范区获批设立以来，我市大力发展风电、光伏、光热和生物质发电等相关产业，可再生能源装机规模由2015年底的844．5万千瓦扩大到如今的1171．2万千瓦

可再生能源示范区获批设立以来，我市大力发展风电、光伏、光热和生物质发电等相关产业，可再生能源装机规模由2015年底的844．5万千瓦扩大到如今的1171．2万千瓦，标志着我市进入可再生能源大规模开发利用新阶段。

我市域内可开发风能资源储量达4000万千瓦以上， 太阳能可开发量超过3000万千瓦， 生物质资源年产量200万吨以上，丰富的资源条件为可再生能源开发利用提供了良好的基础。依托优势，我市着力开展太阳能、风能等可再生能源专项规划编制工作，把大力开发可再生能源作为推进产业转型的主攻方向，市委、市政府印发了 《关于进一步加强可再生能源开发建设管理的通知》，对全市的风能和太阳能资源实行了集中统一管理，设定了准入条件，进一步规范了可再生能源资源的开发管理，形成了良好的运行机制。

同时，依托可再生能源示范区建设的有力契机， 我市出台光伏企业量化优选、 风电企业量化优选两个办法，吸引了众多国内知名企业的目光，纷纷将投资重心转移到我市，中国华电、中国大唐、三峡新能源、河北建投新能源、亿利资源、中环股份、华强兆阳等国有、民营企业在我市发展势头强劲，为我市可再生能源规模化开发利用提供强大助推力。

光伏扶贫项目作为我市重点推进的民生工程，目前已取得了突破性进展，在国家相关政策的支持下，我市利用荒山荒坡、农业大棚、设施农业等因地制宜开展光伏农业扶贫，已建成并网发电的扶贫电站装机规模27．624万千瓦， 覆盖34495个贫困户。

目前，全市风电累计装机871．8万千瓦，光伏装机295．4万千瓦， 光热发电装机1．5万千瓦， 生物质发电装机2．5万千瓦，可再生能源总装机达1171．2万千瓦，占全部电力装机的71％。

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