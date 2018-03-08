站在工业互联网风口 华胜天成争做工业云独角兽

工业4.0的核心是工业智能化，它衍生出许多具体的项目：如智能工厂、智能生产、智能物流等，而智能安全是所有工业智能化的前提和基

党的十九大报告提出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，防风险在经济转型过程中至为关键，城市安全风险急需化解。为此，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进城市安全发展的意见》。这是转型期城市安全发展的一个指导性文件，具有重要意义。安全发展已成为城市现代文明的重要标志。计划《意见》明确了城市安全发展总目标的时间表：到2020年，城市安全发展取得明显进展，建成一批与全面建成小康社会目标相适应的安全发展示范城市；在深入推进示范创建的基础上，到2035年，城市安全发展体系更加完善，安全文明程度显著提升，建成与基本实现社会主义现代化相适应的安全发展城市。

《意见》针对整个城市运行的方方面面提出了要求，比如燃气管道、立交桥、综合管廊、隧道、交通枢纽等，强调了居民生活区、商业区、经济技术开发区、工业园区、港区以及其他功能区安全。中国城市规模不断扩大，城镇化水平持续提高，城市数量已达657个。城镇化发展促进了工业园区的建设，我国的工业园区GDP占据了第二产业GDP的绝大部分。工业园区发展带动高质量发展，同时也成为城市安全发展的重要组成部分。

在十三五规划中，国务院安委会针对安全生产的信息化监管，布局了7个重点行业的部委级安全生产信息化监管及安监总局的总体协调7+1信息化监管模型，加大对安全生产的信息化监管力度。我国安全生产监管体系分为国家、省级、市级、区县等四级，再加上园区及数千万家生产型企业，安全生产信息化管理需求巨大。中国的产业结构是全球最完整的，安全生产涉及国家级城市发展的任何角落，这将给基于安全生产工业云市场创造出数千亿规模的空间。

以重点高危行业化工园区为例，5000个园区占地达36万平方公顷，每100平方公顷的安全生产投资约500万人民币，园区投资就达到1800亿元人民币，再加上各级安监部门投资，将是国家重点投资的领域。再加上企业端的服务、商业保险、医疗保险、职工体检、及供应链金融服务、安全生产装备、安全培训、评估评测、资质认证等，仅仅化工园区的安全生产工业云服务市场空间就达数千亿元人民币。

经过多年的布局，华胜天成厚积薄发，形成了重点危险源检测、隐患排查、安全评测、安全教育培训、行政许可与执法、安全生产调度、安全事故处置、应急响应与指挥等覆盖安全生产监管与服务的全线信息化产品与解决方案体系；实现了从危险气体、粉尘、振动、水质信息采集的终端设备、基于BTE-M局域组网的物联网芯片，到物联网信息传输网络、信息采集集中处理、人工智能分析的安全生产工业云信息服务系统；布局了完整的安全生产工业云体系，是国内安全生产服务领域的领军企业。

科技创新发展加速了转变发展方式，提升了发展的质量和效益。目前，BAT、华为、紫光、华胜天成、用友等科技领军企业都在积极拓展工业云市场，虽各有侧重，但均聚焦在以新一代信息技术助理产业升级转型，提速供给侧改革。而独木难成林，强强联合，寻求更高更广领域的创新突破，已经成为趋势。在过去两年，华胜天成一面加大自身产品、技术和服务的研发创新，一面整合资源，合纵联合拓展渠道。2017年12月，华胜天成在“云栖大会”与阿里云同台发布双方深度合作的工业混合云解决方案与案例，以工业云为例，搭建了业界广为认同的公有云+行业云的典型合作模式。随着BAT、华为、紫光等公有云服务商在工业行业的大力投入，为了吸引更多的工业行业客户上“云”，公有云巨头与在工业细分行业领域有客户资源和解决方案交付能力的综合服务商的合作力度毫无疑问将进一步加强，而华胜天成以其多年服务于行业客户的能力，以其自有产品、技术和品牌，必将成为公有云服务商进军行业云市场的最佳合作伙伴。

安全管理是生产管理的基础。安全事故频发，不仅严重影响劳动者个人的安全、健康和生产积极性，更消耗人力、物力和财力，造成严重不良的社会影响。工业4.0的核心是工业智能化，它衍生出许多具体的项目：如智能工厂、智能生产、智能物流等，而智能安全是所有工业智能化的前提和基础。在工业智能化所有内容中，工业互联网起着关键支撑作用。智能安全起着是以工业互联网为支撑的智能工业的基石。“智能安全”好比是“1”，而“智能工厂、智能生产、智能物流”这种种智能化是一个个“0”，只有有了“智能安全”这个“1”，工业4.0的提出的种种智能化才具有实践意义，工业互联网才能得以更好的应用。没有“智能安全”这个“1”，有再多的“智能**”，工业智能化终将不能为社会进步起到积极推动作用。同时，智能安全也是其他工业智能化项目的助推力。智能安全强调以人员安全为核心，体现了对人的最大的关爱和保护。这将充分发挥出劳动者的主动性和积极性，极大地推动其他智能化项目的发展。因此，“智能安全”是工业4.0最重要的前提和基础；同时，智能安全的实现，也能够使工业互联网所有智能化的愿景发挥最佳的效能。

工业智能化离不开云计算、大数据、芯片、物联网和高端计算服务为核心的新一代信息技术发展。城市的发展离不开产业的发展。而有质量的城市发展同样是以城市安全为基础的。离开安全的城市，有再多的智能系统，也无法智慧运行。工业安全云是工业云之上的工业互联网的基础构成，是确保发展质量的守护者；也是安全城市的守卫者。在科技创新领域，一批像BAT和华胜天成这样的科技龙头企业，不仅以千亿万亿市值为目标，更以为建设科技强国、质量强国、网络强国、数字中国、智慧社会提供有力支撑为己任。科技创新是全面创新的核心和基础，是实现中华民族伟大复兴的中国梦的强大支撑和必然选择。新时代新征程，一批加踏实地创新的企业，一个更为创新的中国，必将为一个更加美好的世界贡献新的驱动力。

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