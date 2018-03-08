建设美丽中国 如何形成绿色发展方式？

据经济之声《天下财经》报道，中国特色社会主义进入新时代，中国现代化有了“美丽”的新目标。政府工作报告关于环保工作做出承诺――“坚决打好蓝天保卫战。”

据经济之声《天下财经》报道，中国特色社会主义进入新时代，中国现代化有了“美丽”的新目标。政府工作报告关于环保工作做出承诺――“坚决打好蓝天保卫战。”近年来，我国生态文明建设进入快车道，环保治理的拳头越来越硬实、果实越来越丰硕。

让更优质、更环保产能发挥作用

国家发展和改革委员会主任何立峰表示，过去两年我国化解钢铁过剩产能1．2亿吨，且全部取缔地条钢，使钢铁行业结构发生了大变化。“比如煤炭，南方年产9万吨以下的小煤矿正在加快退出，这就保证了环保条件比较好的、单位产出比较高的优质大型煤矿产能得到了很好发挥。绿色发展取得很大进展，单位GDP能耗下降了3．7％。”何立峰说，未来化解污染、过剩产能的力度不能放松，要让优势产能更好发挥作用，推动工业领域绿色发展。

坚持用最严格的法律制度保护生态环境

十三届全国人大一次会议副秘书长、发言人张业遂说，要坚持用最严格的法律制度保护生态环境。张业遂表示，2018年，全国人大常委会将继续紧盯环保工作不放松，制定和修改环境保护法、大气污染防治法、水污染防治法等六部重要法律，逐步构建起系统配套的环境保护的法律制度。在监督方面，加强跟踪监督，全面推动环境保护法律制度的有效实施。

减少化肥使用 引导有机肥企业发展

农业部部长韩长赋介绍，未来要抓起两方面工作，促进农业绿色发展。一是使规模养殖场的畜禽粪便自然化利用，防治污染，同时将其变成有机肥；二是抓农、牧结合，循环生产。他说，现在有机肥企业规模较小，但随着生产方向、市场的拉动以及政府的扶持，这些企业会逐步做大。韩长赋表示，如何将国家建设得更美丽，不仅仅在于顶层设计、政策引导，还在于每个人担起职责。从草场到农田，着力解决突出环境问题，坚持全民共治、源头防治。

光伏、风能等新兴产能助力生态保护

全国人大代表、通威集团董事局主席刘汉元说，光伏、风能产业应成为环境生态脱贫攻坚战的重要力量。刘汉元表示，经过十多年快速发展，风能、光伏发电等新兴产业在规模化应用、生产技术进步上，一直保持全球领先地位。他考虑能否借助更多市场的方式、机制，解决对传统能源的逐渐弥补和替代问题。

从源头减排 铁腕治污严肃问责

全国人大代表、宁夏回族自治区党委书记石泰峰明确表示，通过转型发展、铁腕治污、严肃问责，还人民群众蓝天、碧水、净土。他表示，要更加重视生态建设，就要彻底摒弃粗放式的发展方式，从源头上减排、防污。

秸秆资源化利用 降低焚烧污染

全国人大代表、黑龙江省绥化市长张子林建议，加大扶持力度，再循环、再利用，解决农作物秸秆污染环境的难题。张子林告诉经济之声记者，所谓取之于农业还于农业，首先还是把秸秆沤成肥料还田；其次做饲料，用于发展畜牧业。他说，用玉米秸秆做成的压块燃料，燃烧之后符合环境要求。

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