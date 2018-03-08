　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

Coincheck被盗5.3亿美元后 日本将整顿加密货币市场

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-08 04:23

Coincheck被盗5.3亿美元后 日本将整顿加密货币市场,货币 日本 交易所 coincheck 金融

科技传媒网讯 网易科技新闻?3月7日消息，据路透社报道，本周日本金融监管机构将对几起加密货币交易所实施行政处罚，并考虑责令一些未登记的交易所暂停营业。在Coincheck被盗案之后，该管理局还将调查日本所有的加密货币交易所，寻找可能的安全漏洞，并责令它们提交有关系统风险管理和加密货币存储状况的报告。

Coincheck被盗5.3亿美元后 日本将整顿加密货币市场

图为东京加密货币交易所Coincheck的招牌。

日本金融管理局已命令Coincheck加强安全系统。该局有可能针对客户保护措施发布第二项改进命令。该局还将监督Coincheck赔偿被盗投资者。

上个月，Coincheck交易所被黑客盗走5.3亿美元的加密货币。Coincheck承诺偿还的金额为4.25亿美元。上个月，它表示拥有足够资金用以偿还被盗货币，但拒绝透露何时偿还。

当媒体问及日本金融管理局是否已核实Coincheck所声称的充足资金，Coincheck却拒绝评论。

在现场核查过程，该交易所的客户保护以及反洗钱措施上存在漏洞。路透社援引日经新闻(Nikkei)消息称，日本金融管理局将在披露这些漏洞后实施处罚措施。

但日经新闻并未报道具体处罚内容以及将受处罚的交易所名称。

Coincheck被盗是迄今涉资最多的数字货币盗窃案之一，凸显了加密货币交易的风险。目前各国政府机构都在加强对加密货币的监管或打压。Coincheck失窃一事也引发了人们对日本监管措施的关注。

去年，日本成为全球首个从国家层面监管加密货币交易所的国家。大约16家交易所正向日本当局登记开业，另有包括Coincheck在内的16家交易所在监管机构评审申请文件时获批继续营业。

日经新闻称，日本金融管理局将命令一些未登记的交易所暂停营业，并认真审查其业务的可持续性。（惜辰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210590-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:金融交易所coincheck日本货币

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

TCL冰箱智慧健康风冷+品牌战略升级 创享健康家速度

TCL冰箱智慧健康风冷+品牌战略升级 创享健康家速度

科技传媒网每日精选阅读

小轻轻带你“吃着瘦” 科学减脂新操作

小轻轻带你“吃着瘦” 科学减脂新操作

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS