Coincheck被盗5.3亿美元后 日本将整顿加密货币市场

科技传媒网讯 网易科技新闻?3月7日消息，据路透社报道，本周日本金融监管机构将对几起加密货币交易所实施行政处罚，并考虑责令一些未登记的交易所暂停营业。在Coincheck被盗案之后，该管理局还将调查日本所有的加密货币交易所，寻找可能的安全漏洞，并责令它们提交有关系统风险管理和加密货币存储状况的报告。

图为东京加密货币交易所Coincheck的招牌。

日本金融管理局已命令Coincheck加强安全系统。该局有可能针对客户保护措施发布第二项改进命令。该局还将监督Coincheck赔偿被盗投资者。

上个月，Coincheck交易所被黑客盗走5.3亿美元的加密货币。Coincheck承诺偿还的金额为4.25亿美元。上个月，它表示拥有足够资金用以偿还被盗货币，但拒绝透露何时偿还。

当媒体问及日本金融管理局是否已核实Coincheck所声称的充足资金，Coincheck却拒绝评论。

在现场核查过程，该交易所的客户保护以及反洗钱措施上存在漏洞。路透社援引日经新闻(Nikkei)消息称，日本金融管理局将在披露这些漏洞后实施处罚措施。

但日经新闻并未报道具体处罚内容以及将受处罚的交易所名称。

Coincheck被盗是迄今涉资最多的数字货币盗窃案之一，凸显了加密货币交易的风险。目前各国政府机构都在加强对加密货币的监管或打压。Coincheck失窃一事也引发了人们对日本监管措施的关注。

去年，日本成为全球首个从国家层面监管加密货币交易所的国家。大约16家交易所正向日本当局登记开业，另有包括Coincheck在内的16家交易所在监管机构评审申请文件时获批继续营业。

日经新闻称，日本金融管理局将命令一些未登记的交易所暂停营业，并认真审查其业务的可持续性。（惜辰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210590-1.html

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