Uber自动驾驶卡车要解决的不仅是技术还有物流现状

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月7日消息，据国外媒体报道，目前Uber的自动驾驶卡车车队已经开始在亚利桑那州的高速公路上提供货运服务。Uber希望利用自动驾驶卡车重塑美国的卡车运输行业现状，通过自动驾驶卡车和普通卡车运输货物的相互转运，使得所有在路上行驶的卡车都不会处于空载状态，从而最大限度地发挥所有卡车的运力。而要做到这一点，Uber要解决的不仅仅是技术问题，还要对卡车运输的流程有深入了解，对整个物流有深度掌控，从而能够合理调配运力。

在Uber自动驾驶车队上路的过程中，最令人印象深刻的并不是Uber的自动驾驶卡车在亚利桑那州的高速公路上以无人驾驶状态自动行驶了344英里，而是自动驾驶卡车和普通卡车州界上相遇时的情形。训练有素的安全驾驶员拉里在自动驾驶卡车行驶的全程都在监控着其行驶状态。而另一名司机马克则驾驶着普通卡车与其汇合。在转运站，每个人都打开自己的拖车挂钩，拉里把集装箱连接到马克的普通卡车后面。随后马克开着卡车把集装箱带到了目的地。而拉里则把空载卡车调成自动驾驶模式，返回东部。而这仅仅是Uber自动驾驶卡车车队战略的第一步。

Uber所展示的情况标志着打车服务公司开始涉足长途货运服务：这一步是否成功不仅取决于Uber的自动驾驶技术，而且还取决于其对物流的掌控能力能否让自动驾驶卡车有效发挥作用。最近的一次聚会和欢迎仪式标志着这位骑行巨人进入长途卡车世界的最新一步：这一步不仅取决于自动驾驶技术，而且还取决于公司对物流业务的掌控力度能否把设想变为现实。

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图示：在亚利桑那州的托普克，Uber自动驾驶卡车正在与一辆普通卡车交换集装箱。Uber希望籍此最大限度地提升运力。

Uber自2016年收购了安东尼・莱万多夫斯基(Anthony Levandowski)的自动驾驶卡车初创企业Otto以来，一直在讨论卡车运输业务。当然，Uber远不是唯一一家试图教机器人驾驶半挂卡车的公司：沃尔沃，戴姆勒，Waymo，特斯拉以及几家初创公司已经宣布了类似的计划。

之所以这么多公司关注自动驾驶卡车，正如硅谷所说，卡车运输业务已经趋于成熟：美国通过卡车运输的货物越来越多，而卡车司机却越来越少。此外随着时间的推移，亚马逊等电商正在逐步蚕食传统的零售店业务，卡车司机的短缺现状会变得更糟。就目前的技术而言，很难让车辆在路况复杂的城市中行驶，但卡车在高速公路上实现自动驾驶却相对统一，只需要保持车道或者减速刹车。

因此，关键问题不在于技术是否可行，而在于人们是否愿意为此付出代价。当卡车驶离高速公路后，必须通过交叉路口，避免撞到行人，还需要在复杂的工业园区里穿行。所有研发自动驾驶卡车的公司都达成了共识：要让卡车自动处理这些情况都太难了。所以他们制定了一些变通方法。

一家初创公司Starsky希望将车辆与驾驶员分离，而当卡车驶进城市后，呼叫中心的人员将远程操纵卡车。Uber则采用的是另一种引航员模式。司机驾驶普通卡车，把货物送到高速公路旁边的转运枢纽，然后再把装载货物的集装箱接驳到自动驾驶卡车上。自动驾驶卡车仅仅（目前还配置了一个持有驾驶执照的驾驶员）进行简单的高速公路巡航。当自动驾驶卡车最终驶出高速公路时，流程是相反的。最后由司机驾驶普通卡车将货物运送到目的地――就像带领巨大集装箱船进出港口的引航员一样。或许未来某一天，Uber转运枢纽可能会配备专用设施，有自己的装载设备。目前，其自动驾驶卡车车队主要利用亚利桑那州40号州际公路位于托普克和桑德斯的称重站。

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图示：Uber自动驾驶卡车使用了该公司位于宾夕法尼亚州匹兹堡市研发团队所开发的硬件和软件

这是自动驾驶卡车的本质，但Uber设想了一个更为复杂的操作。这就是拉里和马克会面的意义：每次都有一大堆货物进行分段运输，所以既不浪费时间也不浪费空箱子。

Uber自动驾驶卡车运输计划的目的不仅仅是为了安全地将成堆的运动鞋，纸尿布或者狗粮通过高速公路运送到仓库。这是为了提高物流运输效率。当人类驾驶员将货物装载到自动驾驶卡车上时，Uber希望他们能把新的货物再运回来。公司的目标是让每一辆汽车，无论是有人驾驶卡车还是自动驾驶卡车，只要在行驶过程中都在发挥作用，赚取利润。

“我认为这个理论是有效的，”贾森・帕克（Jason Parker）说，他在Flexport工作，协助企业组织运输工作。但卡车运输市场的现实可能阻碍这种举措。有时候，所有货物会朝着一个方向前进：例如很多货物都从加州运出（同时很多货物都是通过船运进的），例如有些公司和司机拥有自己的半挂车，而不愿意看到自己的货物被自动驾驶卡车拖走。当一次unsupported涉及到三家公司和自动驾驶卡车时，相应的运输责任问题就会变得分外棘手。

要让这种理论发挥作用，Uber需要对卡车运输模式有详细的了解。 这也是Uber在2016年年底发布Uber Freight服务的原因，该服务将卡车司机与需要卡车运输的货物联系起来，就像UberX将旧金山的丰田普锐斯司机与BART（旧金山捷运系统）连接起来的方式一样。像大多数Uber产品一样，这都是在取代传统中间商。目前而言，经纪公司在某些情况下仍然依靠打电话联系司机等古老做法。

通过重整效率低下的传统行业来增加收入，这是Uber的一个坚实举措。但现在，Uber的卡车运输服务或许可以发挥更重要的作用。经过一年多的努力，Uber收集了大量关于货物进出和运输的数据，其已经达到了同时向两个方向运输货物的物流水平。这听起来可能并不出彩，但对于该公司所设想的打造全国性高效物流来说，是重要的一步。

当然，该团队还有一些技术障碍有待解决。例如，伍德罗说，他的团队正在设法确保如何遵循某些州的法律要求，自动驾驶卡车在正常行驶过程中能够避让应急车辆。和人类卡车司机一样，Uber的自动驾驶卡车需要更好理解有人驾驶车辆如何在其周围行动。

相对来说，这是一件容易的事。开发机器人是一回事，让它们能够全天候保持工作是另一回事。（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210591-1.html

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