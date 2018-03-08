打着马斯克和美国总统的幌子骗以太币 推特粉丝中招

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科技传媒网讯 网易科技新闻 3月8日消息，据英国每日邮报报道，埃隆・马斯克和唐纳德・特朗普的Twitter粉丝成为一场加密货币骗局的受害者，诈骗犯从中获利至少1.6万美元。

诈骗者诱骗这些粉丝向马斯克和特朗普等名人汇出一定数额的以太币（一种虚拟货币），以换回更多以太币。





诈骗者创立了一些足以以假乱真的Twitter账号，让粉丝误以为这些是马斯克等名人的账号，并在这些名人的推文评论区发布诈骗信息。

一些Twitter用户不幸中招，汇出自己的以太币后，却没能收到骗局中承诺的回报。

《每日邮报》针对此事联系Twitter后，冒充马斯克和特朗普的账号遭到冻结。

上个月初，诈骗犯开始部署这场骗局，并创建了Twitter账号冒充杀毒软件McAfee创始人约翰・迈克菲(John McAfee)、以太坊联合创始人维塔里克・布特林(Vitalik Buterin)等人。

昨天，SpaceX的官方账号发布推文，“猎鹰9号火箭升空的网络直播可以观看了。”

冒充马斯克的账号elonmuskik在这则推文的评论区写道，“仅限今天，我决定向粉丝赠送3000枚以太币。只要向我的地址汇出0.5枚至4枚以太币，我将回赠你5枚到14枚以太币。”

目前3000枚以太币价值约230万美元。

然而，这些假冒账号并没有Twitter的“认证”标志，也没有任何粉丝，之前也未发布任何推文。

有两个“马甲”号各发布了一篇造势的推文，“刚刚收到了！7个以特币。乐翻了！我要马上再试试。”以及“太棒了！刚汇出去就马上收到了！相当快啊！”

这两个“马甲”号没有任何个人简介，未关注任何人，各自只发布过一篇推文。

一项追踪服务显示，诈骗者骗走的以太币价值超过1.6万美元。

上个月，另一个冒充马斯克的账户发推文称，“大家好！我将捐出250枚以太币。发送到0.2枚以太币到以下地址的前250人将获得1枚以太币。”

假冒已认证的Twitter账号的现象变得越来越猖獗。

一名用户针对诈骗事件提出投诉，Twitter CEO杰克・多西（Jack Dorsey）回应，“我们正在解决这一问题。”

骗子的骗术也把美国总统特朗普算计在内。

假冒特朗普的账号DoonaldTrump65也发了一则几乎类似的推文，“大家好！因为我是美国有史以来最优秀的总统，我将捐出250枚以太币。发送到0.2枚以太币到以下地址的前250人将获得1枚以太币。”（惜辰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210593-1.html

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