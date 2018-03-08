济宁市5项目入选山东省智能制造试点示范项目名单

近日，山东省经信委公布山东省智能制造试点示范项目名单，济宁市专用车栏板焊接智能装备、纺织全流程智能工厂试点示范、新型电子元器件智能制造项目、木塑新材料
近日，山东省经信委公布山东省智能制造试点示范项目名单，济宁市专用车栏板焊接智能装备、纺织全流程智能工厂试点示范、新型电子元器件智能制造项目、木塑新材料智能制造试点示范项目、大型玻璃纤维智能制造生产线试点示范5个项目入选。
济宁市经信委相关负责人介绍，智能制造是制造业升级的最优方向，在政策助力下，智能制造毫无疑问将是未来中长期最具增长潜力的产业领域。就济宁市目前发展现状而言，智能制造将最终应用于制造业，对工业互联网、高端装备制造、个性化制造、自动化等制造业领域起到巨大的促进作用。
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