TCL冰箱智慧健康风冷+品牌战略升级 创享健康家速度

3月6日，2018TCL冰箱洗衣机新品发布会在上海隆重开幕。发布会上，TCL冰箱发布智慧健康“风冷+”产品品牌战略升级， 同时全新TCL一体变频十字四门风冷冰箱也重磅亮相，在全新“风冷+”的战略指导下，通过产品核心技术创新，TCL冰箱从食材保鲜和营养健康，为用户打造从购物到食材存储、一日三餐全链条的满分智慧健康生活，将冰箱打造成真正的健康保“险”库。

TCL 2018春季新品发布会在上海召开

“风冷+”将保鲜本分做到极致

作为冰箱，首要任务便是存储食材，做食材的养鲜仓。TCL冰箱早在2015年8月，便首发TCL负氧离子(AAT)养鲜冰箱，预示着TCL冰箱开始专注食材新鲜存储;到2016年，TCL冰箱首推TCL风冷双变频冰箱，突出行业风冷技术局限;至2017年，全球发布TCL一体变频风冷冰箱，行业首创一体变频风冷技术;如今，2018年全新“风冷+”战略全面升级，TCL一体变频风冷冰箱，实现了食材在冰箱中先锁鲜再养鲜的过程，使得食材在冰箱中时刻保持最自然的状态，成为变频风冷速冻技术引领者。

TCL白家电事业部冰箱产品中心总经理邓飞发布“风冷+”战略

TCL一体变频风冷冰箱独有的一体式控制双变频技术，搭配智慧风冷无霜科技，快速为食材打造均匀的存储空间，实现2分钟速冷1℃，锁住食材新鲜，全空间永久AAT负氧离子养鲜技术，为食材提供除尘、除味、除菌、新鲜呵护为一体的360度养护，实现果蔬7天锁水率90%以上，搭配干湿分区、3℃母婴专区、-1度鱼肉恒温锁鲜专区、红酒茶叶保健品特殊食材存储专区，大空间让专属更专业，让新鲜更自然;真正实现食材从“单纯存储”到“存储养护”升级。

TCL白家电事业部冰箱产品中心总经理邓飞讲解TCL一体变频风冷冰箱创新科技

风冷+ 将健康情分做到极致

在提供极致新鲜的同时，健康也是TCL冰箱创新的重点。冰箱被用来作为家庭的食材保“险”库，不但关系着食材的新鲜营养，更关系着家人的生活健康。可在我们看不见的冰箱内部、食材堆积的空间角落、食材在存储时间周期的过程中都在被各种的细菌侵蚀，而且存储时间越长侵蚀的危害越大，这种看不见的健康危害被忽视，殊不知冰箱保鲜是本分，健康存储才是对用户生活最贴心的关爱。根据相关调查数据显示，冰箱内部有80多种病菌，一不小心就会染上乙肝或肺炎;冰箱的门封圈检测出霉菌的几率为83%;冰箱门10扇中有8扇检出了数十万至上千万的大肠杆菌、柠檬酸杆菌和克雷伯氏菌……冰箱内、门封和把手已经成为滋生细菌的重灾区。

TCL白家电事业部冰箱产品中心总经理邓飞讲解TCL一体变频风冷冰箱健康呵护

为了彻底解决冰箱健康问题，真正实现健康家，TCL冰箱提出了全方位健康整体保障，由内到外100%解决用户冰箱健康问题。在冰箱内部，TCL冰箱采用AAT智慧除菌系统，通过AAT+智慧风的组合，能够主动去除冰箱内91.17%的大肠杆菌;外部使用防霉1级抗菌门封，对大肠杆菌、金色葡萄球菌的抗菌率能达到99%;除此之外在外部把手上采用防霉1级的银离子抗菌把手，达到灭菌且不伤害正常细胞的效果。多重抗菌保障不仅针对到冰箱内食材，更关注到从冰箱存、取的两个过程，真正做到全链条呵护用户健康。

TCL全球品牌代言人马天宇体验TCL一体变频风冷冰箱

根据TCL冰箱此次发布的智慧健康冰箱“风冷+”战略，在2018年，TCL冰箱将双管齐下：一是，将AAT智慧除菌系统在250L以上产品中完成普及;二是，实现新品100%搭载抗菌门封、把手，到2020年，TCL冰箱将实现健康冰箱销量达到70%。

TCL一体变频风冷冰箱产品阵容展示

今年是步入新时代的重要一年，新时代必将是一个中国品牌集体发展奋进的时代，在2018年TCL冰箱洗衣机将继续积极践行大国品牌，以用户需求为原点，持续完善产品技术升级，不断为满足人民对美好生活的需求而努力，深入诠释着大国品牌的精髓，以敢想、敢为、敢坚持的品牌信念，向伟大时代致敬!

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210595-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm