千米网石正川荣获“2017年度风云人物”大奖

互联网浪潮之下，作为中国首个千亿级软件产业基地，中国(南京)软件谷汇聚了各类软件企业超过2000家。在互联网+创业创新的大潮中，软件谷内一些挺立潮头的风云人物令人印象深刻，他们对未来产业发展的变化形势、环境有着非常重大的影响，对创业企业更有着指导性的作用。

2018年3月6日，“2017年度风云人物”颁奖典礼在南京楚翘城隆重举行。本次评选活动旨在倡导在技术、应用、商业以及公益等方面锐意进取、勇于担当的互联网精神，彰显为互联网创新及社会进步作出突出贡献的先锋人物。其中，千米网创始人石正川先生凭借其在互联网行业的持续深耕与突破创新，荣膺“2017 年度风云人物”。

在颁奖榜单中，主办方是这么评价石正川的：在石正川先生的带领下，千米网成为行业内堪称顶尖的以技术和产品为驱动的互联网企业。2017年这位掌舵者更是隐忍理性，回归初心，带领精英团队专注打磨产品，将千米网的产品和服务做到极致，将用户体验提升到最佳状态。

千米网成立于2013年，是专业新零售解决方案及服务提供商。融合虚拟化、容器、微服务等先进技术和丰富的行业电商运营经验，千米网自主研发出一系列优秀的电商软件系统，同时能够为不同行业提供定制化解决方案。

石正川认为，纯电商的时代很快将结束，纯零售的形式也将被打破，新零售将引领未来全新的商业模式。中国连锁的未来是基于云端协同及去中心化的连锁之路，中国零售的未来是Costco+711+人工智能，但不会照搬美日之路。零售的本质是体验和效率，线下零售的经营核心是“供应链”，而新零售的本质是互联网和IT。

所以，与其说千米网是站在新零售的风口上，倒不如说千米网是真正站在企业互联网云端和IT化的“刚需”上，通过专业研发和丰富运营经验，为企业拥抱新零售提供了一个更好的选择，并将这个市场的潜力进行了充分的挖掘，这也是石正川入选“2017年度风云人物”，给所有创业者带来的示范意义所在。我们期待未来有更多的企业能够踏踏实实做出让用户、资本和行业都满意的产品，能够通过互联网的方式提高社会的生产效率，提升企业的商家价值。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210596-1.html

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