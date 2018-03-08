智能物流成为智能工厂建设的突破口

越来越多的制造企业在重视生产自动化的同时，也越来越重视车间物流自动化、智能化，特别是自动化立体仓库、智能夹具、AGV、桁架式机械手、悬挂式输送链等的应用

在工业4.0、中国制造2025地倡导之下，智能制造备受企业追捧。其中，打造智能工厂成为了制造企业最热门的智能制造实践。对于制造企业而言，企业内部的采购、生产、销售流程都伴随着物料的流动。因此，越来越多的制造企业在重视生产自动化的同时，也越来越重视车间物流自动化、智能化，特别是自动化立体仓库、智能夹具、AGV、桁架式机械手、悬挂式输送链等的应用成为了智能工厂建设的重要突破口。

近年来，智能物流市场随着各项高新技术的加入得以迅猛增长。据《2017年中国智能物流行业研究报告》显示，2017年中国智能物流行业市场规模达3380亿元，较2016年增长21.1%。预计中国智能物流行业市场规模保持持续高速增长，2020年中国智能物流行业市场规模将达5850亿元，同比增长19.6%。巨大的市场规模和迅速的增长预示着智能物流进入了黄金时代。在制造企业中，智能物流不仅仅连接着物料供应和生产，车间物流的智能化对于实现智能工厂至关重要。从企业应用角度看，制造企业多热衷于以下几个方面的物流智能化改造：

1、智能仓储管理改造。仓储智能化改造主要应用如自动化立体仓库、智能的单元化存储设备、智能货架等，并通过智能终端利用射频识别（RFID）、红外感应、激光扫描等技术获取物料的各种属性信息，以及其在厂内的流动情况。同时，智能仓储设备与ERP、WMS等系统的集成使出入库、货位等相关的管理信息透明化，打通仓库与生产现场之间的信息流。生产现场的物料需求可以由系统运算并下发指令至各类存储设备，实现物料的自动出库等。根据中国物流技术协会信息中心统计，近十年来自动化物流仓储系统市场规模保持了平均20%左右的增长速度，预计到2020年达到325亿元，未来增长潜力巨大。

2、智能化产线改造。主要应用在厂内的智能输送、搬运的设备、系统的改造方面，通过悬挂式输送链、堆垛机、穿梭车、AGV、AGC、机器人等完成工序间的物料转移；通过工作中心之间、工位之间流转效率的提升，强化人与机器的协作，将纯人工操作的繁杂事务交由智能设备和系统完成，产线更加可视，更加高效，更加安全，更加宜人化。以AGV应用为例，除了广泛应用于传统“大户”――汽车、烟草等行业外，电子、家电等行业受自身行业特性、转型压力等因素的影响，也领跑了AGV销量。除此之外，工程机械、医药、电力、化工、造纸、国防、新材料等行业得到了推广应用。同时，智能化仓储改造的市场上厂商相当活跃，ABB、发那科、库卡、安川、新松、嘉腾、机科、海康威视都在不遗余力拓展创新。

3、智能拣选设备及系统改造，运用机器视觉、AR/VR等技术，利用电子标签、PDA等智能拣选类装备以及DPS等拣选系统的构建工厂级的物流拣选体系，实现对物体的检测和识别，从而实现精密测量、产品或材料缺陷检测、目标捕捉、人脸识别、抓取物体等实现快速、高效的作业。通过物料超市建设以及DPS系统的构建，实现拣货过程中信息的无纸化传递，实现与上游系统的信息集成，实时传递拣货信息，指导拣货操作，避免错漏发生。拣货员只要根据电子标签系统指示的信息， 拣选货品，更准确、快捷，减少了拣货员的劳动强度。

笔者认为，2017年无人机、机器人、物联网、区块链等技术开始密集在物流业落地，物流业的发展也进入全面创新和智能化升级的时代。随着工业4.0、智能制造的持续推进，智能物流技术需求仍将不断上升，市场规模持续扩大，对于制造企业而言需要根据自身情况寻找智能物流改造的突破口。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210597-1.html

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