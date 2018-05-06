倪光南：中兴事件不能存侥幸心理 要坚决发展核心技术,倪光南 中兴 网络信息安全
科技传媒网讯 网易科技新闻5月4日消息，倪光南院士今日发文谈中兴事件，他表示：“中兴事件暴露出一个问题是，你不是自己的核心技术，要依靠人家；还没暴露出的另一个很重要的风险是网络信息安全问题。所以要及早部署，头部核心技术非常重要，不能有侥幸心理。今天能过了，不能保证明天没有这个问题。”
倪光南此前接受采访时表示，连“北斗”都能突破，芯片的难度达不到这个量级：“以前GPS定位那个难，就是因为他是航天技术加上网信技术。北斗的那种难度要超过一般网信的体系，很难的，但是非得做不可，我们十多年不就做出来了吗。”
以下为倪光南文章原文：
近日芯片行业引发大家关注，谈谈我的几点看法：
1、芯片刚出来可能有些不太流畅，几次以后就比较顺畅了，都是有一个规律。我们说，第一天就成功、第一个版本成功不容易，但要做的更扎实一点，尽量能够快点成功。
2、小企业可以做一些创新，但是体系的建立，生态的建立，那些大的企业要发挥更大作用。
3、中兴事件暴露出一个问题是，你不是自己的核心技术，要依靠人家；还没暴露出的另一个很重要的风险是网络信息安全问题。所以要及早部署，头部核心技术非常重要，不能有侥幸心理。今天能过了，不能保证明天没有这个问题。
4、网信领域还是要踏踏实实的通过自主创新来解决核心技术问题。
5、我们的背景就是自己核心技术只能靠自己，很少有机会人家会把核心技术转让给你。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214134-1.html
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