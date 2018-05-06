　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

倪光南：中兴事件不能存侥幸心理 要坚决发展核心技术

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-06 15:00

倪光南：中兴事件不能存侥幸心理 要坚决发展核心技术,倪光南 中兴 网络信息安全

倪光南：中兴事件不能存侥幸心理 要坚决发展核心技术

科技传媒网讯 网易科技新闻5月4日消息，倪光南院士今日发文谈中兴事件，他表示：“中兴事件暴露出一个问题是，你不是自己的核心技术，要依靠人家；还没暴露出的另一个很重要的风险是网络信息安全问题。所以要及早部署，头部核心技术非常重要，不能有侥幸心理。今天能过了，不能保证明天没有这个问题。”

倪光南此前接受采访时表示，连“北斗”都能突破，芯片的难度达不到这个量级：“以前GPS定位那个难，就是因为他是航天技术加上网信技术。北斗的那种难度要超过一般网信的体系，很难的，但是非得做不可，我们十多年不就做出来了吗。”

以下为倪光南文章原文：

近日芯片行业引发大家关注，谈谈我的几点看法：

1、芯片刚出来可能有些不太流畅，几次以后就比较顺畅了，都是有一个规律。我们说，第一天就成功、第一个版本成功不容易，但要做的更扎实一点，尽量能够快点成功。

2、小企业可以做一些创新，但是体系的建立，生态的建立，那些大的企业要发挥更大作用。

3、中兴事件暴露出一个问题是，你不是自己的核心技术，要依靠人家；还没暴露出的另一个很重要的风险是网络信息安全问题。所以要及早部署，头部核心技术非常重要，不能有侥幸心理。今天能过了，不能保证明天没有这个问题。

4、网信领域还是要踏踏实实的通过自主创新来解决核心技术问题。

5、我们的背景就是自己核心技术只能靠自己，很少有机会人家会把核心技术转让给你。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214134-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:中兴倪光南网络信息安全

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

防毒+杀毒，瑞星全面护航内蒙古银行

防毒+杀毒，瑞星全面护航内蒙古银行

科技传媒网每日精选阅读

内蒙古一季度太阳能发电量同比增17.93%

日前，记者从内蒙古自治区经信委获悉，今年一季度，全区6000千瓦及以上发电厂累计完成发电量1175．04亿千瓦时，同比增长18．39％。其中，太阳能发电量28．53亿千

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS