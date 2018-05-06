丰田在美建无人车测试设施 复制极端场景考验技术

（原标题：Toyota builds self-driving test track for 'edge case' scenarios）

科技传媒网讯 网易科技新闻5月4日消息，据路透社报道，丰田汽车公司近日宣布，将在美国密歇根州建立一个拥有封闭车道的自动驾驶汽车技术测试设施，该设施能复制“极端状况”(edge case)的驾驶场景，而如果在公共道路上测试这种状况过于危险。

丰田研究所(Toyota Research Institute)正在密歇根州的渥太华湖市(Ottawa Lake)建造该设施，计划今年10月投入运营。丰田研究所是丰田公司今年1月在美国成立的人工智能技术研发公司。

该所负责自动驾驶技术的高级副总裁瑞恩・尤斯蒂思（Ryan Eustice在一份声明中表示：“这个新设施能让我们灵活地定制驾驶场景，突破我们技术的局限性，让我们更接近设计出一款不会引发交通事故的人类驾驶的汽车。”

通用汽车等汽车制造商和Alphabet旗下Waymo等科技公司一直在竞相开发无人驾驶汽车，并希望率先推出一款具备市场可行性的产品。

但在今年3月，在优步(Uber)的一辆自动驾驶汽车在亚利桑那州发生一起致一名行人死亡的车祸后，人们对自动驾驶技术的安全性提出了质疑，同时呼吁监管机构对自动驾驶技术开发商加强监管。

自那次事故之后，丰田公司暂停了在美国加州和密歇根州公共道路上进行的所有自动驾驶测试。丰田公司将在封闭车道上继续进行自动驾驶测试。

丰田研究所一名发言人称，停止在公共道路上的测试，使汽车制造商得以优化和升级其自动驾驶测试车队。（刘春）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214135-1.html

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