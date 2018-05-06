巴菲特一季度购入7500万股苹果股票，约120亿美元

（原标题：Buffett's Berkshire Hathaway bought stunning 75 million Apple shares in first quarter）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月4日消息，据CNBC报道，在苹果公布最新季度财报之前，华尔街可能对苹果的未来心存疑虑，但这家科技公司最大的股东之一、“股神”沃伦・巴菲特(Warren Buffett)却从未动摇过。

今年第一季度，巴菲特旗下投资管理公司伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)购入7500万股苹果股票，截至到2017年末该公司已经持有苹果股票1.653亿股。巴菲特表示:“苹果是一家令人难以置信的公司。如果你关注苹果，会发现它的收入几乎是美国第二高盈利公司的两倍。”

苹果在一季度的最高价为183.5美元，最低150.24美元，增持7500万股股票大约花费113-138亿美元。

巴菲特透露，就在伯克希尔哈撒韦公司在奥马哈举行的年度股东大会前夕，该公司购买了更多苹果股票。伯克希尔哈撒韦公司的4万名股东将于本周末抵达奥马哈参加会议。

巴菲特解释说，伯克希尔哈撒韦公司的季度收益报告将于周六公布，其中包括该公司10大持股信息，而该报告的精明读者将能够发现伯克希尔对苹果的更大兴趣。（小小）

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