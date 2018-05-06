　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

巴菲特一季度购入7500万股苹果股票，约120亿美元

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-06 17:00

巴菲特一季度购入7500万股苹果股票，约120亿美元,巴菲特 苹果 股票 伯克希尔哈撒韦公司

（原标题：Buffett's Berkshire Hathaway bought stunning 75 million Apple shares in first quarter）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月4日消息，据CNBC报道，在苹果公布最新季度财报之前，华尔街可能对苹果的未来心存疑虑，但这家科技公司最大的股东之一、“股神”沃伦・巴菲特(Warren Buffett)却从未动摇过。

巴菲特一季度购入7500万股苹果股票，约120亿美元

图：今年第一季度，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)购买了7500万股苹果股票

今年第一季度，巴菲特旗下投资管理公司伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)购入7500万股苹果股票，截至到2017年末该公司已经持有苹果股票1.653亿股。巴菲特表示:“苹果是一家令人难以置信的公司。如果你关注苹果，会发现它的收入几乎是美国第二高盈利公司的两倍。”

苹果在一季度的最高价为183.5美元，最低150.24美元，增持7500万股股票大约花费113-138亿美元。

巴菲特透露，就在伯克希尔哈撒韦公司在奥马哈举行的年度股东大会前夕，该公司购买了更多苹果股票。伯克希尔哈撒韦公司的4万名股东将于本周末抵达奥马哈参加会议。

巴菲特解释说，伯克希尔哈撒韦公司的季度收益报告将于周六公布，其中包括该公司10大持股信息，而该报告的精明读者将能够发现伯克希尔对苹果的更大兴趣。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214136-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:苹果股票巴菲特伯克希尔哈撒韦公司

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

防毒+杀毒，瑞星全面护航内蒙古银行

防毒+杀毒，瑞星全面护航内蒙古银行

科技传媒网每日精选阅读

内蒙古一季度太阳能发电量同比增17.93%

日前，记者从内蒙古自治区经信委获悉，今年一季度，全区6000千瓦及以上发电厂累计完成发电量1175．04亿千瓦时，同比增长18．39％。其中，太阳能发电量28．53亿千

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS