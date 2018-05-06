杨浩涌:数据技术创新已成为推动商业模式革新的引擎

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月4日消息,日前，车好多集团CEO、瓜子二手车和毛豆新车网创始人杨浩涌在中国发展高层论坛中表示，在国内消费升级和政策支持实体经济发展的大背景下，数据技术创新已成为推动既有商业模式革新、效率革新、服务体验革新的重要引擎；特别是大数据的场景化应用及人工智能技术等创新在传统行业的有效落地，起到了重大的推动作用。





当前，中国仍处于重大的战略机遇期，经过40年的改革开放，中国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。一方面，中国正在迅速成为移动互联网时代的核心参与者；另一方面，在多个商业服务业领域与欧美发达国家仍有不少差距，发展空间巨大。如何能做到“弯道超车”，背后所折射出的是核心技术这一关键词，在核心技术中，人工智能及大数据必将是最强爆发点，蕴藏巨大的机会。杨浩涌表示，人工智能及大数据的场景化应用离不开机器学习理论，强大的运算能力、高速网络环境、海量数据的积累必不可少，而我国则在此拥有先天优势，数据在覆盖的广度、使用的深度、信息的丰富度等多方面得天独厚，使中国实现快速超越成为可能。在全球互联网发展的大势上，我国人工智能及大数据的场景化应用因势而谋，应势而动，顺势而为，在推动经济发展、促进社会进步、引领创新方面发挥了巨大的作用，同时也不断催生新商业模式诞生与发展，给传统行业带来全面的效率与体验变革。

杨浩涌进一步指出，一个新的体制往往是在旧体制最弱的地方最先出现，这便形成了机遇与机会。以二手车行业为例，就是这么一个严重落后的二手车市场，反而给创新企业提供重大的发展机遇期，比如说瓜子二手车用3年时间，在二手车智能定价方面就超过了美国二手车市场巨头CarMax；在解决二手车最核心的难题定价问题后，瓜子二手车月均交易量也正在超过CarMax。加之大数据应用使中国二手车市场3年发展速度超越美国CarMax 20年的发展成为可能。

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