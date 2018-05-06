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英特尔处理器中再现8个新漏洞，4个有严重威胁

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-06 19:00

英特尔处理器中再现8个新漏洞，4个有严重威胁,英特尔 处理器 spectre

（原标题：Eight more Spectre-style flaws found in Intel processors）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月4日消息，据iTnews报道，研究人员在英特尔处理器中发现并报告了8个新Spectre式硬件漏洞后，这家芯片巨头面临着提供新安全补丁的困扰。

英特尔处理器中再现8个新漏洞，4个有严重威胁

德国IT网站C'T首先报道了此事，并称其已经从研究人员处获得了全部的技术细节，并进行了验证。此外，英特尔公司也已经证实了这些漏洞的存在，并将其列入“通用漏洞披露”（Common Vulnerabilties and Exposures）中。

新的硬件漏洞已经被命名为“Spectre New Generation”，英特尔认为8个漏洞中有4个有严重威胁，其余的则属于中等威胁。英特尔正在为它们开发补丁。

C'T报道称，其中一个新漏洞比原来的Spectre漏洞更严重，因为它可以用来绕过虚拟机隔离，从云主机系统中窃取密码和数字密钥等敏感数据。不管英特尔的软件保护扩展(SGX)是否启用，Spectre New Generation漏洞都可以被利用。

目前还不清楚ARM架构下的AMD处理器和芯片是否也容易受到Spectre New Generation的攻击。

谷歌Project Zero团队的安全研究人员被认为发现了其中一个Spectre New Generation漏洞。他们可能会在下周发布技术细节，届时将有严格的90天保密期，以给供应商时间解决问题。

对于英特尔及其技术合作伙伴（如微软）来说，应对处理器上的Spectre和Meltdown漏洞始终很困难，因为在应用了微代码补丁后，用户报告系统不稳定，且性能变慢。

这些漏洞源于硬件的设计缺陷，并允许攻击者在内存中读取数据。成千上万的新旧处理器都容易受到漏洞影响。英特尔已承诺重新架构其处理器，以防止再次出现Spectre和Meltdown漏洞。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214138-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:处理器spectre英特尔

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