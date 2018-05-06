前程无忧第一季度营收8.1亿元 净亏3.3亿元同比转亏,前程无忧 净亏 财年 上市
科技传媒网讯 网易科技新闻 5月4日消息，前程无忧（NASDAQ:JOBS）今天公布了截至3月31日的2018财年第一季度财报。报告显示，公司该季度营收为人民币8.113亿元（约合1.29亿美元），去年同期为人民币6.077亿元，同比增长34%；按美国通用会计准则计（GAAP），归属公司上市部分的净亏损为人民币3.328亿元（约合5306万美元），去年同期为净利润人民币1.629亿元；合摊薄后每股亏损为人民币5.46元（约合0.87美元），去年同期为每股利润人民币2.74元。
按非美国通用会计准则计（Non-GAAP），归属公司上市部分的净利润为人民币2.427亿元（约合3870万美元），去年同期为净利润人民币1.629亿元，同比增长16%；合摊薄后每股利润为人民币3.76元（约合0.60美元），去年同期为每股利润人民币3.46元，同比增长9%。
截至季度末，公司手持现金及短期投资共计人民币73.318亿元（约合11.69亿美元），截至去年末为人民币71.320亿元。
2018财年第二季度业绩预期
・营收预计将为人民币8.55亿元（约合1.36亿美元）到人民币8.85亿元（约合1.41亿美元）。
・Non-GAAP摊薄后每股收益预计为人民币855元（约合人民币885元）到136.3美元（约合141.1美元）。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214139-1.html
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