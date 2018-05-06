GoPro第一季度营收2.02亿美元 净亏7635万美元,gaap gopro 净亏 现金 会计
科技传媒网讯 网易科技新闻 5月4日消息，GoPro（NASDAQ:GPRO）今天公布了截至3月31日的2018财年第一财季财报。报告显示，公司该季度营收为2.02亿美元，去年同期为2.19亿美元，同比下滑7%；按美国通用会计准则计（GAAP），净亏损为7635万美元，去年同期为净亏损1.11亿美元；合摊薄后每股亏损为0.55美元，去年同期为每股亏损0.78美元。
按非美国通用会计准则计（Non-GAAP），净亏损为4736万美元，去年同期为净亏损1.11亿美元；合摊薄后每股亏损为0.34美元，去年同期为每股亏损0.44美元。
其它主要财务数据：
・GAAP毛利润率为22.2%，去年同期为利润率31.4%；Non-GAAP毛利润率为24.3%，去年同期为利润率32.3%。
・调整后未计利息、税项、折旧及摊销前的亏损（EBITDA ）为3454万美元，去年同期为亏损4567万美元。
・截至季度末，公司手持现金及现金等价物共计1.05亿美元，截至去年末为2.03亿美元。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214140-1.html
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