动视暴雪Q1营收19.7亿美元 净利5亿美元同比增17%,暴雪 gaap
科技传媒网讯 网易科技新闻 5月4日消息，动视暴雪（NASDAQ:ATVI）今天公布了截至3月31日的2018财年第一财季财报。报告显示，公司该季度营收为19.65亿美元，去年同期为17.26亿美元，同比增长14%；按美国通用会计准则计（GAAP），净利润为5.00亿美元，去年同期为净利润4.26亿美元，同比增长17%；合摊薄后每股利润为0.65美元，去年同期为每股利润0.56美元，同比增长16%。
按非美国通用会计准则计（Non-GAAP），摊薄后每股利润为0.78美元，早前预期为0.65美元，去年同期为每股利润0.72美元，同比增长8%。
截至季度末，公司手持现金及现金等价物共计52.17亿美元，截至去年末为47.13亿美元。
业绩预期
2018年第二季度，营收预计为15.55亿美元。GAAP摊薄后每股利润预计为0.26美元，Non-GAAP摊薄后每股利润预计为0.46美元。
2018年全年，营收预计为73.55亿美元。GAAP摊薄后每股利润预计为1.79美元，Non-GAAP摊薄后每股利润预计为2.46美元。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214141-1.html
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