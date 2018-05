外媒:尽管IPO规模很大 但小米进入美国仍然很难

(原标题:Despite a huge IPO, Xiaomi will have a hard time selling phones in the US)

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月4日消息,据CNBC报道,虽然小米已经成为全球最大的手机制造商之一,但对美国消费者来说,这可能依然是个陌生名字。虽然小米首次公开募股(IPO)的庞大规模即将引发轰动,但其进入美国市场的努力依然举步维艰。

图:小米董事长兼首席执行官雷军

作为全球最大的手机品牌之一,小米正准备迎接数年来规模最大的IPO,但它可能会发现,在美国销售其产品依然非常困难。许多美国人可能没有听说过小米,该公司周四在香港提交了IPO申请,但其在全球范围内已成为庞然大物。

市场研究机构Gartner的数据显示,小米是全球第四大智能手机销售商,仅次于三星(Samsung)、苹果(Apple)和华为。小米的IPO可能会筹集100亿美元资金,使该公司估值达到1000亿美元,成为自阿里巴巴以来规模最大的IPO之一。

然而,美国科技媒体CNBC日前刊文称,尽管小米将来希望能进入美国市场,但这可能并不容易。

美国手机市场已经饱和

市场研究机构Gartner在2月份表示,在2017年第四季度,全球智能手机销量下降了5.6%,这表明人们不再像以前那样快速地购买或升级手机。据这也是自2004年以来,手机销量首次出现下滑。

美国是世界上最成熟的智能手机市场之一,所以主要手机厂商正在寻找其他地方(比如亚太和拉丁美洲)作为新的增长点。另一方面,美国消费者可能渴望并非来自三星或苹果的设备,不过它们依然是美国市场的领导者。美国市场至少还有些竞争的空间,尤其是如果小米能提供比竞争对手更便宜的手机,但该公司还面临其他的障碍。

美国情报机构对中国智能手机品牌持怀疑态度

多家美国情报机构已经警告消费者,不要购买中国智能手机制造商的产品,包括华为和中兴手机,百思买等零售商已经开始将华为手机从商店货架上撤下。

CNBC采访了美国联邦调查局(FBI)、中央情报局(CIA)和美国国家安全局(NSA),询问小米是否可能面临类似华为和中兴的审查。这些机构拒绝置评,而是重申他们2月13日在参议院情报委员会年度威胁评估听证会上发表的评论。

当时,美国联邦调查局(FBI)局长克里斯·雷伊(Chris Wray)表示:“对于允许对与我们有不同价值观的外国政府承担义务的公司或实体在我们的电信通信领域发挥影响力的风险,我们深感担忧。”

现在很难预测小米是否能比华为和中兴受到的待遇更好,毕竟拥有Motorola Mobility的联想(Lenovo)也面临美国政府的类似批评。

中美贸易之争

美国正面临与中国爆发贸易争端,这几乎肯定会提高电子产品的价格,包括进口到美国的手机。Moor Insights & Strategy的总裁兼创始人帕特里克·穆尔黑德(Patrick Moorhead)表示:“贸易战可能会引发很多问题,但如果特朗普政府聪明的话,他们就不该不会阻止[小米],以此表明态度:若中国智能手机供应商不构成安全风险,他们会受到欢迎。”

但即便是被加征关税,小米在美国可能仍有很强竞争力。Counterpoint Research董事彼得·理查森(Peter Richardson)表示:“小米在所有市场上都只获得微薄的利润率。小米董事长兼首席执行官雷军公开承诺,在对硬件产品征税后,其净利润率绝不会超过5%。即使是由于加征关税导致价格上涨,相对于其他智能手机来说,小米仍然拥有价格优势。”

建立运营商合作关系不容易

对于新的智能手机品牌来说,与美国运营商建立合作关系非常困难,包括AT&T、Verizon、Sprint和T-Mobile。这就是为什么联想在2014年从谷歌手中收购Motorola Mobility的原因。在这宗交易中,联想特别指出Motorola Mobility的“大运营商伙伴关系”和“在美国的强势存在”是此次收购的两个主要原因。

其他手机制造商(比如One Plus、华为和Blu),已经转向亚马逊等渠道销售智能手机。即使是手机行业知名人士推出的新设备,比如“Android之父”安迪·鲁宾(Andy Rubin)的Essential Phone,也只有Sprint代售。

Counterpoint Research董事理查森称:“美国手机市场被运营商牢牢控制着。为了获得运营商的分销渠道,新晋手机厂商必须通过严格而昂贵的测试流程来获得运营商的支持。小米需要投资于此。如果它只选择在公开市场销售,它的市场机遇将会受到严重限制。如果成功地通过了运营商的测试,它将不得不掌握通过支持运营商进入市场方式的艺术。这与小米目前使用的流程非常不同,尽管它在国际上扩张,正在迅速适应不同的市场环境。”

然而,Moor Insights & Strategy的总裁兼创始人穆尔黑德认为,小米可能会积极建立这些关系。他说:“鉴于小米使用高通芯片组,且不出售运营商设备,我不认为它与运营商的合作存在太大问题。”

推广品牌

最后,小米在美国并不出名。虽然它在其他市场以低价销售高品质手机,但美国消费者还不太了解它。

理查森说“小米在中国是个知名品牌,在亚洲其他几个市场都有很强的影响力,比如印度。不过,这是个在美国基本上不为人知的品牌。因此,小米需要在营销方面做出相当大的努力,以增强人们的意识和舒适感。”

穆尔黑德也表达了同样的观点。他表示:“小米进入美国面临的最大挑战可能是品牌化,有些人甚至很难念出它的名字。” (小小)

