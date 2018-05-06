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与当地运营商合作，小米开始在西欧销售手机

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-06 23:01

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（原标题：Xiaomi to sell smartphones in UK through Three）

与当地运营商合作，小米开始在西欧销售手机

图示：小米在新闻发布会上展示自家手机，并宣布与英国电信服务运营商Three达成合作

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月4日消息，据国外媒体报道，中国智能手机制造商小米将与英国电信服务运营商Three合作在英国销售其智能手机。作为中国的“苹果”公司，小米目前正在将注意力转向西方市场，并将通过在港交所上市募集资金100亿美元。

小米在英国销售智能手机之时，该公司宣布在香港证券交易所上市，寻求筹集至少100亿美元资金，这可能是自2014年中国电子商务集团阿里巴巴在纽约上市以来的最大规模IPO。

全球第四大智能手机制造商小米常常以低价销售高端手机而出名，但目前小米的智能手机业务仅限于中国和印度等发展中国家市场。

去年11月份小米智能手机首次亮相西班牙。与Three的合作能够让小米智能手机在英国、爱尔兰、奥地利、丹麦以及瑞典的Three商店销售。

“我们一直在关注小米的成功，并且对他们目前提供的大量互联网设备印象深刻，”Three公司英国首席数字官托姆・马勒斯奇茨（Tom Malleschitz）如是指出。马勒斯奇茨还补充说，Three公司将为小米的智能家用电器等其他互联网设备敞开大门。

小米通过上市获得的100亿美元融资或将使该公司的估值达到1000亿美元，成为继腾讯和阿里巴巴之后的第三大中国科技公司

据市场研究公司IDC称，小米目前是印度最畅销的智能手机品牌，位列三星之前。2018年第一季度，小米是全球第四大手机品牌，仅次于三星，苹果和华为。不过，去年该公司亏损高达69亿美元。

这家有8年历史的科技公司首先成立于中国，常常以iPhone一半的售价出售类似于苹果手机的设备。这也使得小米的智能手机业务收到专利侵权方面的影响，间接上影响了小米在西方市场的业务开展。

小米形容自己是中国科技公司的“铁人三项运动员”。其大部分营收来自智能手机销售，但利润率很低；其余公司营收来自于销售智能家电产品――小米电饭锅，滑板车或空调――以及娱乐和金融服务应用等互联网服务。

在提交的一封公开信中，小米48岁的创始人雷军承认该公司在2016年处于困境之中。当时由于竞争对手推出了更为便宜的同类机型，致使小米智能手机销量下滑销售下滑。

雷军写道，“我们很清楚这一点。由于我们在早年发展得过快，所以我们没有足够强大的基础来面对当时的所有挑战。”

该公司还投资那些涉及生活方式和物联网产品的相关企业，并要求其联合创始人退出，以便本公司人士接任供应链主管。根据提交的文件，2015年至2017年间，相关智能家电销售额增长70％至1146亿元人民币（179亿美元）。

目前小米的大部分营收依旧依赖于中国市场。考虑到该市场已经接近饱和，这对于小米来说是一个挑战。今年第一季度，智能手机的出货量五年以来首次下滑至低于1亿部。小米智能手机很受那些首次购买手机的消费者欢迎，但用户通常会在升级智能手机时选择苹果iPhone或其他手机。（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214143-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:手机智能手机苹果iphone运营商

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