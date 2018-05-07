熊市里的狂欢：血拼区块链版“支付宝”





文／温泉

两年前放弃数字货币钱包创业的祝雪娇重新拾起了这项事业。

他相信数字货币钱包迎来了真正的机会。2017年下半年的数字货币牛市，让数字货币从极客群体走向更多普通人。数字货币可应用的地方多了起来，比如跨境支付、比如购买金融产品等等，俨然看到围绕数字货币的生态渐渐丰富起来。

这不同于2014年前后。Kcash创始人祝雪娇回忆，那时只模糊地意识到数字货币这个东西很牛，是未来的趋势，却看不到它将被用在哪里。结果，他第一次创办的YardWallet由于没有收入而告终。

看准这个机会的不止祝雪娇一个人。据网易科技不完全统计，目前已知的国内数字货币钱包已有超过20个，在全球则有几百家。许多团队陆续都拿到了融资。4月18日，数字货币钱包Cobo完成千万美元级别的Pre-A轮融资。另据网易科技了解，Kcash和YeeCall等也都拿到了融资，将于近期宣布。

钱包，被看作未来数字资产交易的入口。谁拿下了这个市场，谁就有可能成为未来区块链版的“支付宝”，甚至“微信”。预想中，这个市场不仅局限在中国国内，而是一开始就是一个国际化的生意，体量只会比支付宝大，不会比支付宝小。

战斗已经打响。

imToken团队

红包上阵

盯着数字资产的钱包们，正在紧锣密鼓地执行占领市场的计划。

目前，这个市场上的王者是imToken。imToken官方公布的数字是月活跃用户200万。这个数字据称已经超过了市场全部体量的50%。据网易科技了解，目前中国的数字货币交易人数不过在300万―500万之间。

imToken的野心不止在国内，他们正将目光转向全球。目标是，2018年在全球把注册用户发展到千万级别――全球数字货币交易的总人数大约在5000万左右。

imToken公关总监骆雅洁给自己安排了密集的媒体拜访日程，4月23日到26日，她都在北京，每天见4家媒体，之后就要飞去imToken总部注册所在地新加坡，开始约见国际媒体。5月底，imToken将在新加坡举行国际媒体见面会。

在imToken身后，更多的钱包正磨刀霍霍，准备拿下中国国内市场的更多用户。雄心勃勃的创业团队们并不把imToken放在眼里，他们认为imToken的产品并不足够好，它只是碰巧赶上市场机会的幸运儿，市场还是一片蓝海。

节奏最快的是Kcash。Kcash的目标是，6月份用户达到100万，2018年底用户达到300万―500万。

这是一个很高的目标。Kcash正式上线是在2017年9月，到现在已经运行了将近8个月，现在的注册用户数是70万。要达成目标，就意味着，它需要在2个月内让注册用户数翻一倍，然后在半年内让注册用户数再翻两倍。

早期，Kcash的用户数快速上升，是有一定原因的。在imToken只支持基于以太坊ERC20标准发行的代币的时候，Kcash能够支持七八条公链的代币。因此在早期获取了大量的用户。此外，春节期间，Kcash已经联合合作伙伴发过一轮红包，这轮红包帮助Kcash新增了20万活跃用户。

对于不低的新目标，祝雪娇充满信心：“从0到10万是一个比较困难的过程，但其实从10万到50万，我们只用了一、两个月，所以再翻一倍是很容易的。”

Kcash正在按下快进键。五一期间，Kcash开撒第二轮红包，不光自己发，也拉一些第三方合作伙伴一起发。5月3日晚上8点，Kcash在微信群里举行了线上发布会，宣布即日起用Kcash转账全免费，将为1亿人次免去转账手续费。后续，全方位的市场推广即将开始，节奏非常之快，一个月之后，Kcash就会进行下一轮融资。

祝雪娇认为现在是重要的“战略机遇期”。他预测：“大概再有2―3个月，牛市就要来了，即使不来也不会太远了。”这也是当下圈内不少人的看法。2017年下半年以来的数字货币热潮已经过去，2018年1月之后，市场进入熊市，可是4月以来数字货币市场整体上涨，不少人相信这预示着牛市即将来临。

拼体验！拼安全！

YeeCall创始人张磊

更多的团队还在打磨产品，支持尽可能多的公链、既好用又安全是他们的目标，这场竞争是全方位的。

谁能支持更多公链，谁就能获取更多用户，这是一场速度竞赛。支持更多的公链，帮助Kcash在早期获取了大量用户。目前，各个钱包也都在全力支持更多的公链。

不过，这并不容易。YeeCall创始人张磊告诉网易科技，目前全球有100多条公链，中国用户经常用到的大约50多条，但是国内目前精通3条公链的就是高手，研究清楚这些公链需要时间。而且，最终支持多少条公链，这是由一个钱包的目标市场决定的，如果发展重点在中国国内，就没必要支持所有的公链，而如果是全球，就必须拿下所有公链。

好用和安全，很大程度上也是难以兼得的。

目前市场上的第一大钱包imToken，就被新进入的挑战者们拿来做反面教材。

imToken之前的注册程序堪称“繁琐”。不像普通的APP使用时只注册账号和密码那样简单。注册imToken之前，先要学习“去中心化钱包”的知识，通过imToken的测试之后，才可以进行注册，普通用户很容易放弃。用来保护imToken钱包密码的助记词是一长串没有关联的英文单词，要保存这些英文单词必须把它们抄写在纸上，然后把纸保管好。许多用户一不留神就会弄丢。

在imToken看来，这个注册之前的问卷，是他们的一大“发明”，是对整个行业的贡献，因为用户要使用“去中心化钱包”，这和之前大家习惯的支付宝、微信等非常不同，必须具备一些使用的基本知识。严格来讲，使用去中心化钱包， 并没有“注册”的概念，是生成钱包的过程，要求用户答题是对用户的负责，了解更多区块链的知识才不会丢币和被盗。

可是在挑战者们看来，这把门槛抬得太高了。一位受访者向网易科技分析，以前数字货币的交易者主要是一些技术极客，所以钱包设计得复杂没关系，因为对这些极客而言，这都不是事。但是现在数字货币越来越走向普通大众，就必须设计得简单，不然就会影响它的普及面。

越来越多的钱包选择了和传统APP一样的注册方式――只用账号和简单密码就可以。

作为妥协，骆雅洁告诉网易科技，imToken已经将注册流程进行了修改，注册前的测试，用户可以选择直接跳过。

不过，好用是有代价的，那就是安全。ImToken的注册流程虽然有些复杂，不过除了用户自己的助记词保管不好，有自己弄丢的可能之外，安全风险较小，因为用户的数字货币不在imToken手里，而在用户自己手里，黑客没必要攻击imToken。

使用账号和简单密码的，一般都是托管钱包――就是，你的钱是在钱包的服务器上的，而不是在自己手里。这和现在把钱存在交易所的账户里类似，钱是在交易所的账户里，而不是用户自己手里。

随之而来的风险就是，黑客可能会盯上这些钱――看看数字货币交易所诞生以来被黑客攻击的历史就可以知道形势的严峻。

Cobo联合创始人毛世行

这是竞争的核心地带。Cobo联合创始人毛世行告诉网易科技：“所以我们做了一套非常复杂的安全机制来保障安全。这是挑战，也是门坎，也是核心竞争力。说白了，你要把这些事情做到位，就有机会在这个行业里奠定你的位置。即使不是我们做，这个行业里由于用户有这样的需求，一定会有人能解决这个问题，谁解决好了谁就会成为这个行业里的领导者。”

这个竞争，是高手的比拼。为了提高技术实力，毛世行专门跑到硅谷邀请原来币行的创始人蒋长浩一起创立团队。蒋长浩曾在Facebook担任高级科学家，并曾在2013年8月创办中国第一个区块链钱包――币行。YeeCall创始人张磊自己就曾担任百度移动安全总经理，YeeCall联合创始人、首席科学家徐家骏曾担任华为副总裁、管理着华为数据中心，有丰富的系统安全管理经验。为imToken掌管安全的，则是“白帽子”、前乌云社区的联合创始人和首席技术官Blue，在安全领域声名赫赫。Kcash更相信自己以往的安全数据，祝雪娇对网易科技表示：“Kcash目前保管超过20亿的资产，但我们从没有丢过一个币，包括之前的Yardwallet也是。”

对于安全的投入数字，毛世行没有透露，但他的用词是“不惜代价、不计成本”。

生态竞争

不过，竞争已经不仅仅在产品层面的单点突破。目前，各家的背景和打法有着巨大的差异。

imToken正在钱包内积极构建生态。imToken2.0国际版中上线了去中心化交易所，用户在钱包内即可进行数字货币交易，而不用再去传统的像火币、OKcoin这样的中心化交易所去充值、买币。由于去中心化交易所的交易是匿名的，对隐私保护更好，imtoken创始人何斌认为，去中心化交易所会对中心化交易所形成冲击。

3月27日，Kcash迎来了自己的第一个“爆款”。其在钱包内推出了增币产品――“币生币”，共发行4款增币产品，其中KCASH自主发行的“定期增币1期”5秒内即被抢购完毕。

资产增值的功能将是Kcash的主打，这就像理财产品一样。从用户的角度，吸引用户安装一个APP的原因，可能并不是它有多便捷或者多安全，而可能是它有一个很棒的理财产品，钱放进去可以安全地获得高利息。

祝雪娇告诉网易科技，Kcash的资产增益功能，将开放给多个第三方合作伙伴合作。这些合作伙伴，目前多为一些做数字货币量化交易的团队，他们主要是从事一些无风险套利的交易。比如，同一币种在各个交易所价格不同，可以从一个交易所买进，在另一个交易所卖出，从而获利。

Cobo的资产增益，却另有一番天地。“用风险套利的方式来获利，市场容量比较小，我们采用POS的模式，相当于挖矿，这个体量会是更大的。”Cobo联合创始人蒋长浩向网易科技指出。

这是获取财富的数量级的差异。他解释：“一个量化基金通过程序化交易，一年能赚到几百万甚至几千万美金就已经很不错了，但是你如果通过POS全年能产生几十亿甚至上百亿美金。”

它的区别在于背后能够服务的用户量。他进一步解释：“你能够容纳和支撑的用户数完全不是一个数量级的，甚至差两三个数量级。用第一种方式你能够支撑上万个用户可能就已经到头了，假如一年赚几千万，你有一万个用户，平均每个人分几百、几千美金也就差不多了。但是如果采用POS挖矿的话有可能给几十万甚至几百万的用户提供服务。”

POS（Proof of Stake，股权证明）是一种新的挖矿机制，它可能成为未来一两年区块链行业洗牌的风口。POS，简而言之，就是根据你持有货币的量和时间，给你发利息的一个制度。这不同于现在主流POW（Proof of Work，工作量证明）机制，比特币在区块的生成过程中使用的就是POW机制，要获得比特币需要贡献大量的算力，这就要消耗大量的电力和计算资源。

“过去几年区块链行业整个挖矿是以POW方式产生收益的，未来很有可能POS会和POW形成旗鼓相当的局面。”蒋长浩告诉网易科技，“所以我们在这个时间点布局进入这个领域，如果我们能够在POS里成为全球第一，就像鱼池在POW生态里成为全球第一那样，本身就是商业价值非常大的一件事情。”

在这件事上，Cobo有独一无二的优势。毛世行更广为人知的名字是“神鱼”，他是全球最大综合性矿池F2POOL (鱼池矿池)的创立者。运用POS机制，来做资产增益，也是目前Cobo核心中的核心。

YeeCall的打法和前两者又完全不同，它看上去像一个“微信级玩家”。

YeeCall成立于2015年，最核心的功能是跨国的免费电话，由于通话质量高（在2G网络环境下仍能保持正常通话），目前已经把全球3300万用户稳稳握在手中，而且这个数字还在快速上涨。全球移民总数大约是2亿，这2亿人大约有8亿亲属，如果加在一起，这个人群总数大约在10亿。

YeeCall发现，这个群体的跨境转账是个刚需。4月初，YeeCall上线了Yee钱包，今年年底YeeCall计划将打通支付网关，这样用户可以先把要转的钱通过YEE币的方式打给对方，对方收到YEE币后再转换成当地的货币，通过这样的方式来转账可以比通过银行系统转账减少一多半的手续费。全球通过银行系统进行跨境转账的手续费一般在转账金额的8%―10%，有的国家甚至达到15%。如果通过YeeCall转账，手续费可以降低到3%以下。

跨境转账要获得300万用户量，对YeeCall来说轻而易举，3300万用户当中，只要有10%使用这个功能，量就上去了。“差不多也就2个月吧。”在YeeCall创始人张磊看来，这根本不算什么。

钱包只是YeeCall的功能之一，YeeCall的野心是成为像微信一样的超级入口，希望接入更多的DAPP（Decentralized Application）应用――就像微信的小程序一样的应用。有了更多的场景，支付功能就会自然而然地应用起来。

接入更多的DAPP，这也是imToken、Kcash、Cobo、YeeCall们都不约而同看好的方向。“区块链数字货币领域更新发展很快，经常会有新的功能和模式出来，现在为什么像一些传统或者已有的钱包服务提供商，虽然用户基数已经比我们大，但我们仍然觉得还有很多的机会，是因为这个行业在不断地出来新的需求。总体来说，大家还是在一个起跑线上，就看对于未来的需求谁能做得更好，谁能支持的好。这个就会拼产品技术能力、产品能力、运营能力，已有的一些钱包他们的先发优势并不大。”毛世行认为。

连接真实世界

看上去，钱包并不是一个用户量天花板仅为300万―500万的小生意，而是有着更大的想象空间。

因为未来数字货币的持有者将不仅是300―500万参与炒币的人，而是更多的普通人。这不是空想，YeeCall已经看到了真实的需求，这个需求是跨境转账。

发现这个需求是在2017年三四月间。张磊当时去东南亚调研，发现一个案例：有在中东打工的菲佣给在菲律宾的亲戚转了比特币，他的亲戚就在论坛上发帖，说自己手里有多少个比特币，问有没有人要。就有人在线上接单，在线下把菲律宾比索现金支付给这位亲戚来购买比特币。这样，这位打工的菲佣就完成了给在家乡亲戚的转账。

当时这样的需求还很零星，但是到了2018年1月，YeeCall就发现这样的需求已经变得越来越多了。“这是一个口碑效应，因为菲律宾在外打工的菲佣群体非常大，有一个人用，就会告诉身边很多人。”张磊告诉网易科技。

跨境转账功能被广泛使用背后有它的深层逻辑。这是中心化的系统几乎无法解决，而区块链技术可以很好解决的问题。

张磊告诉网易科技，如果用传统的中心化的系统――也就是传统银行体系，跨境转账的手续费平均需要8%―10%。这些手续费要分给Swift系统、各银行汇率结算、银行资金池和店面成本，没法降低。像支付宝这样的机构，很难协调在跨境转账中的复杂利益关系，因此在跨境转账方面以往没有一个机构能一统江湖。但是，区块链技术恰恰可以绕开这个中心化的系统，在多方复杂确权、去中心化、点对点的交易当中发挥作用，从而节省掉跨境转账的巨额成本。

跨境转账的功能不只发生在线上，真实世界的一些地方，也正在接受数字货币支付。这些尝试都在实验阶段，但是它们所展现的趋势，却让人无法忽视。

由于YeeCall的业务在世界各地开展，张磊发现，在菲律宾的711便利店，店家提供比特币和现金的兑换业务。在这些店里，用比特币买东西，是没有问题的。因为在菲律宾境外打工的菲佣是一个很大的群体，他们手里持有不少数字货币。

目前还有一些实验性的尝试。比如，东南亚的社交电商平台GTDollar也在尝试在电商业务中接受数字货币支付，它投资了一家百货商店，也在尝试接受数字货币支付。2017年下半年，Kcash和Visa合作推出借记卡。用户可以通过Kcash在线申请虚拟或实体银行卡，使用任一数字货币对银行卡充值，就能在全球数千万的银行卡受理网点进行线上线下的消费以及ATM提现。

在很多应用场景中，用数字货币支付也马上会成为现实。今年第二季度，YeeCall会上线第一款合作的手机游戏，这个游戏就会接受数字货币。

祝雪娇告诉网易科技，如果通过苹果商店购买一款游戏，苹果商店会抽掉其中的30%作为手续费，可是如果用去中心化的DAPP，完全不用付这笔钱。

“这是全球化的生意，它不会亚于移动互联网。具体到钱包，它的估值未来不会低于蚂蚁金服。”他深信这一点。

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