Twitter宣称发现漏洞 推荐3.3亿用户立即修改密码,twitter 字符串 散列 文章
（原标题：Twitter discloses hashing bug, recommends that everyone change their password）
科技传媒网讯 网易科技新闻 5月4日消息，据VentureBeat报道，Twitter宣称发现内部密码漏洞，推荐其超过3.3亿月活跃用户“出于谨慎考虑”修改密码。
Twitter首席技术官帕拉格・阿格拉瓦尔(Parag Agrawal)在一篇博客文章中写道，该公司最近在其散列（Hashing）处理过程中发现了一个漏洞，导致密码以普通文本形式存储在Twitter的内部日志中。散列是将密码转换成随机字符串的过程。阿格拉瓦尔写道，这个漏洞导致密码“被写入内部日志中，然后完成散列处理过程”。
Twitter表示，该漏洞是在公司内部发现的，而且没有理由相信公司外部的任何人能获得未屏蔽密码。无论如何，该公司正推荐用户在Twitter上更改他们的密码，并更新其他使用与Twitter密码相同的账号。
阿格拉瓦尔以“我们非常抱歉发生了这样的事情”结束了这篇文章。他写道：“我们承认并感激你们给予的信任，并致力于每天都赢得这种信任。”Twitter只说，这个漏洞是最近才发现的，其发言人拒绝对此事发表评论。（小小）
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