高盛计划打造华尔街第一个比特币交易业务

科技传媒网讯 网易科技新闻5月4日消息，据国外媒体报道，在大多数银行对比特币等数字货币避之不及的同时，高盛却逆其道而行之开设了比特币交易业务，甚至开始用自有资金与客户进行比特币价格相关的合约交易。

大多数大型银行都试图远离丑闻缠身的数字货币比特币。

但作为金融界最具传奇色彩的高盛公司，正在冒着巨大风险，计划打造华尔街的第一个比特币交易业务。

此举可能为数字货币赋予一定的合法性，同时也会给高盛带来新的风险。据悉，高盛即将使用自有资金对各种与比特币价格挂钩的合约与客户进行交易。

虽然高盛最初并不会购买和出售比特币，但是该公司的一个团队正在朝着这个方向前进。当然，前提是高盛能够获得监管部门的批准，并找出如何应对与持有数字货币相关的额外风险。

负责相关交易业务的高盛高管拉纳・雅里德(Rana Yared)表示，该银行对自己正在做什么非常清楚。

雅里德指出：“我不会把自己形容为一个相信比特币会占领整个世界的信徒。几乎所有参与这个项目的人都或多或少地有些怀疑。”

（图示：将执掌高盛(Goldman Sachs)比特币业务的贾斯廷・施密特(Justin Schmidt)与首席战略投资副总裁玛丽安娜・洛佩特・施耶(Marianna Lopert-Schaye)以及领导研究与发展的奈玛・拉斐尔(Neema Raphael)）

尽管如此，如果向前倒退几年，即便作为华尔街最自傲也最饱受非议的银行，高盛涉及比特币交易的举动也会被认为是荒谬的。那时比特币被认为是网上交易毒品的方式。

2009年，一个名为“中本聪”的神秘人创建了比特币，其认为比特币会取代华尔街银行，而不是给它们带来新的收益。

然而在过去两年中，越来越多的全球对冲基金和其他大型投资者对数字货币表示了兴趣。像Square这样的技术公司已经开始向其客户提供比特币服务，芝加哥的商品交易所已经在去年12月份推出了比特币期货合约。

不过到目前为止，受监管的金融机构仍然远离比特币，有些甚至关闭了交易比特币的客户账户。摩根大通（JPMorgan Chase）首席执行官杰米・戴蒙（Jamie Dimon）将比特币称之为欺诈行为，而许多其他银行得首席执行官都表示比特币的价格飙涨只不过是投机泡沫。

雅里德指出，高盛认为比特币并不是一种欺诈行为，但也不具备货币特征。但考虑到数量有限的比特币可以通过复杂的虚拟系统中“开采”出来，这一属性类似于黄金，也有一些客户希望将其作为一种有价值的商品持有。

负责此项业务的高盛高管雅里德表示，“这并不是我们没有意识到的新风险，这只是我们需要额外注意的一个高风险。”

她表示，“当客户说‘我想持有比特币或比特币期货时，因为这是一种保值方式’，这会引起我们的共鸣。”

雅里德指出，高盛曾收到来自对冲基金的相关问询，而一些捐赠基金也收到来自比特币富翁们捐赠的数字货币，但并不知道如何处理。最终高盛董事会批准进行交易比特币合约。

高盛此举有很多不确定性。比特币价格主要是由一些不受国家监管的交易所中的交易量所决定的，而这些交易机构所处的国家并没有什么防范市场被操纵的监管措施。

自今年年初以来，由于在监管机构如何处理数字货币方面存在不确定性，比特币的价格大起大落。

“这并不是我们没有意识到的新风险，” 雅里德表示，“这只是我们需要额外注意的一个高风险。”

高盛在该领域的举措已经超越了大多数银行，目前其为那些想在芝加哥商品交易所和芝加哥期权交易所买卖比特币期货合约的客户进行交易结算业务。

在接下来的几周内―― 确切日期尚未确定――高盛将开始使用自有资金代表客户交易比特币期货合约。此外，高盛还将向客户提供自家的比特币期货合约。

该银行的首个“数字资产”交易商贾斯汀・施密特（Justin Schmidt）两周前加入高盛，负责处理关于比特币期货合约的日常业务。38岁的施密特曾是对冲基金Seven Eight Capital的电子交易员。2017年施密特辞职开始交易数字货币。

雅里德表示，他最初将被安排在高盛的外汇服务柜面，因为比特币交易与新兴市场货币的波动最为相似。

如果高盛能够获得美联储和纽约当局的监管批准，施密特正在考虑交易实际的比特币。

该公司还必须找到一种方法，让客户放心持有比特币，而不会被黑客窃取。施密特和雅里德均表示，目前为客户持有比特币的方案尚未达到华尔街标准。

高盛以推销复杂产品交易的衍生品而闻名。在金融危机之后，该公司在次级抵押贷款市场所谓的合成衍生品交易中获利颇丰，而饱受业内批评。

自从金融危机以来，高盛已经将自己定位为华尔街最具技术实力的金融公司。除此之外，该公司已经启动了一种名为“马库斯”（Marcus）的在线借贷服务，该服务将让该公司首次与零售客户联系起来。不过，高盛的数字货币交易只面向大型机构投资者。

施密特表示，尽管数字货币世界存在许多机会，但高盛的精明老练仍然是他选择这份工作的主要原因。

“相比于一个值得信赖的机构同行而言，我一直在寻找自己的数字货币交易――但它并不存在，”他说。（晗冰）

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