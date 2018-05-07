苹果服务业务面临利润率和竞争的挑战

科技传媒网讯 网易科技新闻5月4日消息，据路透社报道，随着手机市场日益成熟，苹果公司正将赌注押在应用下载和音乐订阅等服务上，以推动其业绩增长。但该公司所瞄准的一些领域，面临着竞争激烈和利润率可能较低等难题。

投资者支持苹果在其标志性产品iPhone以外付出努力。苹果表示，在截至2018年3月31日的第二财季，其服务业务营收达到92亿美元，同比增长31%。这成为该公司第二财季财报的亮点，同时提升了该公司整体利润率及销售总额。

第二财季，包括在iPhone上订阅第三方应用的用户在内，苹果的付费注册用户达到2.7亿，较去年同期增长1亿。

但在不同的服务产品之间，盈利能力差别很大，一些业务的利润率似乎低于苹果的整体利润率。该公司财报显示，其第二财季的毛利率为38.3%。

在苹果服务业务中，应用商店App Store和存储服务iCloud类似于高利润率的软件业务，而苹果音乐和新兴的视频业务等娱乐业务类似于利润率较低的媒体业务。

市场研究公司TechAnalysis Research的分析师鲍勃・奥唐奈(Bob O 'Donnell)表示：“有些服务的利润率肯定会比苹果核心的硬件业务低得多。”

他说，苹果的音乐业务可能“不会与Spotify、潘多拉（Pandora）或其他任何公司有截然不同。我猜，苹果服务业务没有几项会是轻投资的，内容是最突出的例子”。

苹果首席财务官卢卡・马埃斯特里(Luca Maestri)表示，他预计苹果服务业务的利润率将有所提高，但其产品线较多为这种可能带来了不确定性。

马埃斯特里在接受采访时表示：“随着我们进一步壮大服务业务，这应该会给(利润率)带来积极的影响。与此同时，在我们所拥有的服务产品组合中，它们的盈利能力各不相同，因此我们也需要考虑我们提供给用户的服务产品组合的问题。”

他告诉路透社，App Store是苹果服务板块最大组成部分。对于一次性应用购买和应用内购买，苹果按售价的30%提取手续费，而如果用户订阅Netflix等服务的时间超过一年，苹果仅提取15%的手续费。

App Store是一项高利润率的业务，但该公司推出这项服务已经有10年时间。

市场研究公司Forrester Research的分析师朱莉・索恩(Julie Ask)指出：“App Store的收入可能还没有达到峰值，但它也不能代表苹果长期的未来。”

在第二财季，苹果的iCloud在线存储业务营收同比增长了50%，同时其利润率可能很高。例如，2017年，不包括股票补偿支出，云存储公司Dropbox的毛利率高达68%。

娱乐业务面临的挑战

不过，娱乐业务是一项竞争更为激烈的行业，为了与老牌对手展开竞争，苹果可能不得不下大血本。

苹果设备的活跃安装基数在今年1月达到了13亿台，但很多用户都使用竞争对手的娱乐产品。

密歇根大学罗斯商学院教授埃里克・戈登(Erik Gordon)指出，面对强大的竞争对手，它们与客户有更多历史渊源和更深层关系，苹果的娱乐业务可能很难成长。

自2015年推出以来，苹果音乐迅速成长，已拥有4000万付费用户和800万试用用户，但由于音乐版权的成本高昂，其主要竞争对手Spotify在2017年的毛利率仅为20%。

此外，苹果计划斥资10亿美元开发原创视频内容，不过这些节目在Apple TV（苹果电视）设备上播放时不会收费。2017年，Netflix流媒体业务所谓的“贡献利润”――该公司用来衡量这一细分市场的利润率指标――达到37%。

奥唐奈称，看看Netflix和亚马逊在做什么。这些公司在内容上投入了数亿甚至数十亿美元。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214148-1.html

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