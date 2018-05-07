希腊7月份将启动300MW光伏项目招标

7月2日，希腊的能源监管机构（RAE）将投标300MW光伏项目和300MW风能项目，招标分为三类：500KW～1MW光伏项目；1MW～20MW光伏项目以及3MW～50MW风能项目。其中，第二个投招标类别――1MW～20MW光伏项目，能源监管机构在今年年初建议将光伏项目最高规模设为10MW，然而，目前，上限已扩大至20MW。

希腊能源监管机构表示，2018年7月，第一个招标类别光伏项目规模为70MW，第二个招标类别将分配230MW光伏项目，而风能项目规模不会超过300MW。投资者需要在6月5日前提交他们的投标文件。对于低于500KW的光伏项目，欧盟的让成员国自己决定筹资方式，而希腊采用特别优惠的净计量方案。

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