贝索斯：不要为失败而后悔 未曾尝试过才让人遗憾

科技传媒网讯 网易科技新闻5月4日消息，据CNBC报道，电商巨头亚马逊与火箭公司蓝色起源（BlueOrigin）创始人兼首席执行官杰夫・贝索斯日前接受采访时说：“当你老了，回顾自己一生的时候，可能不会因为失败而后悔，但未曾尝试过却会给你留下终身遗憾。”

贝索斯日前接受德国报业巨头斯普林格集团（AxelSpringer）首席执行官马塞亚斯・多夫纳（MathiasD?pfner）采访时表示：“当你反思自己80岁时会感到后悔的事情时，它们几乎总是你没有做过的事情。它们属于遗漏行为。你可能很少会为你做过的失败事情感到后悔，但未曾尝试过的事情会让你觉得遗憾。”

《福布斯》杂志估计，这位现年54岁的企业家身价高达1305亿美元。他说，要做什么事情不仅由专业来决定，也需要考虑生活因素。

贝索斯称：“我不只是谈生意上的事情，还有很多有意义的东西，比如‘我爱那个人，但我从来没有告诉他们’。你知道，50年后你会说：‘我为什么不告诉她？我为什么不去追她？’所以，当你在私密时刻回首自己的人生故事时，你会感到非常遗憾。”

贝索斯本人绝不愿意留下这种遗憾。正当事业蒸蒸日上时，他却选择离开了华尔街投行生涯，开始在网上卖书，并创建了名为亚马逊的小网站。事后看来，这的确是个睿智的决定。然而，当时贝索斯和他的妻子麦肯齐（MacKenzie）肯定承受了巨大压力，毕竟并非每个人都同意他们的观点。

2010年，贝索斯在母校普林斯顿大学的毕业典礼演讲中回忆道:“当时我在纽约的一家金融公司工作，周围都是才华横溢的人，我有个非常出色的老板，我很钦佩他。但我最终决定去找老板，并告诉他我想开办一家在网上卖书的公司。他带我在中央公园走了很长一段路，仔细倾听我的想法，最后说：‘这听起来是个不错的主意，但对于那些还没有找到好工作的人来说，这才是个更好的主意。”

贝索斯确实仔细考虑了这个决定。他在演讲中称：“这种逻辑对我来说是有意义的，他说服我在做最后决定之前再考虑48小时。从这个角度看，这确实是一个艰难的选择。但最终，我决定自己必须去试一试。”

贝索斯解释称：“我不认为自己会为这种尝试和失败感到后悔，而是会被不去尝试的决定所困扰。因此，我选择了不那么安全的道路来追求我的热情，我为自己的选择感到骄傲。”

除了这种心态，贝索斯还说，在他的生活中，拥有支持和爱人也能激励他去冒险。

贝索斯对多夫纳回忆称：“你知道，麦肯齐嫁给了一个在华尔街有稳定工作的男人。但在我们结婚一年后，我去找她，说我想辞职，搬到全国各地，以便开设这家网上书店。就像所有人那样，麦肯齐的第一个问题是：‘互联网是什么？’因为没人知道，毕竟当时是1994年。”

贝索斯补充说：“但在没有得到答案之前，麦肯齐就说：‘太好了――我们走吧！’因为她始终支持我的决定，她知道我始终对发明和创办公司充满热情。”

除了他的妻子，贝索斯认为他的父母和祖父也对他的生活影响很大，并给了他以力量和勇气。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214150-1.html

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