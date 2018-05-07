余额宝接入两只新基金 分流天弘基金蛋糕

科技传媒网讯 网易科技新闻5月4日消息，余额宝宣布升级，新接入博时、中欧基金公司旗下的“博时现金收益货币A”、“中欧滚钱宝货币A”两只货币基金产品。

蚂蚁金服方面表示，经过前期天弘基金采取的主动限额措施，余额宝货币基金规模增长得到了一定控制。如今采取多家合作的开放模式，可以进一步减轻单只货币基金规模过快增长的压力，更从整体上降低了单一货币基金集中度高的风险，也能够更好的提升用户服务体验。

蚂蚁金服方面表示，此次升级从5月4日零点开始会逐步向用户开放，用户通过余额宝的页面提示即可实时了解自己是否已经进入升级覆盖范围。

余额宝自2013年上线，逐渐成长为全球第一大货币基金。

不过，规模增长过快也成为天弘余额宝“成长”的烦恼。因此，从2月1日起，天弘余额宝设置了每日申购总量的限额。从春节至今，余额宝的申购通道越关越早，也让用户大呼不便。此次接入了新的货币基金，将结束每日“半小时”秒抢的局面，为用户带来便利。

用户最关心的莫过于余额宝功能是否发生了改变？

蚂蚁金服方面表示，这是余额宝功能的一次整体升级，销售模式由基金公司直销改为网商银行代销，为用户提供更多产品选择，而余额宝的实时消费支付等功能没有改变。

蚂蚁金服方面表示，此次升级会逐步向用户开放，若用户暂时还未看到体验的入口，建议可后续关注余额宝的页面提示。

新接入的基金是否也有额度、时间限制？对此，中欧、博时基金均表示，在现阶段，购买两只新上线的基金暂不限时、也不限额。

记者也从天弘方面了解到，伴随两只新基金的上线，天弘余额宝的当日申购限额并未放开。（温泉）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214151-1.html

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