【分析】智慧光伏电站势不可挡

什么是智慧光伏电站呢？下面以阳光电源iSolar解决方案为例，为您充分解读从智能逆变器、管理平台到后期运营的整个光伏电站全价值链条的智慧电站设计理念。

近日，工信部等6部门联合发布《智能光伏产业发展行动计划（2018―2020年）》，明确指出，未来要将互联网、云计算、大数据、人工智能、IoT通信等现代信息技术与光伏产业进行深度融合；光伏电站将朝着数字化、智能化、信息化的方向高速发展，即智慧光伏电站将成为主流。

那么什么是智慧光伏电站呢？下面以阳光电源iSolar解决方案为例，为您充分解读从智能逆变器、管理平台到后期运营的整个光伏电站全价值链条的智慧电站设计理念。

智能逆变器

作为光伏电站的大脑，逆变器已不仅只是一个发电设备，更是整个电站中众多运行数据最关键的传感器，是整个智慧光伏电站建设的核心和基础。

精细化的检测

传统逆变器只能监测输入、输出电压和电流等常规参数，而智能逆变器可以对电站中的组件、线缆、以及逆变器自身进行更精细化的管理。逆变器通过组串及组件IV曲线扫描，快速定位组件工作中存在的各种异常状态；通过拉弧监测功能及时发现直流线缆出现的异常状态；通过对自身的IGBT、电容、滤波电抗、冷却风机、继电器等关键部件的状态监测及大数据分析，及时了解逆变器自身健康状态，并生成“体检报告”。

统一通信规约

智能逆变器内部集成数据采集单元，实时收集组件、跟踪系统、汇流箱、逆变器、变压器、环网柜等光伏发电系统各部件上所有数据信息，并进行状态监测及健康度诊断，通过标准通讯接口和统一规约，为光伏电站可靠调度和设备运维提供信息与依据，通信组态和调试也更加简单迅捷。

智慧能源接口

逆变器作为光伏系统与电网连接的接口，其并网性能对系统安全运行十分重要。智能逆变器通过优化的控制算法，不断提升电网接入友好性，不仅在各种恶劣电网环境下保持并网运行，同时通过无功调相技术、智慧调度技术、虚拟同步技术、光储融合技术等加强对电网的支撑能力。智能逆变器已成为智慧能源系统的关键接口，是构建能源互联网的关键环节。

多种技术融合智能逆变器与跟踪、清扫系统深度融合，集成系统供电和监控让系统更简单，同时提升了系统的可靠性。

智慧能源管理平台

智能逆变器将采集到的数据上传至上一级平台――智慧能源管理平台。智慧能源管理平台通过现代化物联网技术、人工智能及大数据分析技术，能够实现对光伏电站的集中运营运维管理，打造光伏电站智慧大脑。

深度分析运营数据

智慧能源管理平台实时监测组件、逆变器、变压器等相关设备的运行状态，对天气环境、发电量、设备运行、生产检修等数据实时监测，从横向与纵向、时间与空间维度，对方阵间、设备间、电站间等数据进行对比分析，实时诊断、分析，并准确判别故障，实现电站监测数据粒度更细化、信息化范围更广、智慧化层级更深，打造智慧能源大脑，多维度手段助力电站集中运营运维。

智慧诊断，数据建模

基于大数据分析功能，智慧诊断系统可对电站关键数据进行建模分析，对设备故障、老化水平等进行预测，通过远程专家诊断、知识库建设等手段不断提升光伏电站的智慧化程度。

支撑端到端业务

智慧能源管理平台能够对光伏电站进行全生命周期管理，支撑电站运检、故障、维修等业务，实现人员、业务、设备的综合管理，为用户实现光伏电站全生命周期透明化管理和自动化运维打下基础。

智慧运营

光伏电站运营对整个行业发展的重要性不言而喻。智慧运营以智慧逆变器为核心，依托智慧管理平台接入各类光伏电站，通过现代化物联网技术、人工智能及大数据分析技术进行智慧管理与分析，快速排除电站潜在隐患，保证电站可靠运行；同时科学的仓储管理系统与线下接口相结合，实现运维无缝对接，通过线上驱动线下，快速消缺，实现智慧运维，保障电站安全高效运行25年。

小结：智慧光伏电站势不可挡

随着技术不断革新，大数据、云计算和通信等信息技术不断赋能光伏行业，加上政策助力，光伏智慧化趋势已势不可挡。阳光电源基于客户核心诉求，将光伏与互联网等信息技术有机结合，以智能逆变器为核心，提供从设备、数据分析、管理到运维的一整套iSolar智慧阳光解决方案，打通光伏电站智慧化脉络，并为能源互联网提供了充分的数据接口和数据支持。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214152-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm