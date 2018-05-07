汉富资本任劲：现在更关注人工智能在应用领域的突破

文/彭丽慧

“我们从不追风口。”汉富资本CEO任劲认为，人的精力可能都是有限的，汉富更希望投资自己能够看得更清楚的一些行业和领域。

而企业长期稳定的发展，以及是否有很好的商业模式和盈利点是任劲最关注的地方。因此，对于近日火热的区块链项目，任劲对网易科技表示，自己并没有投入太多的精力去关注。他解释，“不是说这些就不重要，只是我们关注和投资的重点不同。”

汉富资本重点关注消费升级、TMT、大健康、高端制造等领域，已经投出数个市值超过十亿美金的独角兽与上市公司。比如柔宇科技、优客工场、唱吧、蔚来汽车、奇虎360等。”

更关注人工智能在应用领域的突破

中国经济的过去的成长主要是依靠低廉的劳动成本和巨大的市场，现在到了经济转型、产业升级的时间点，任劲认为，在转型过程中间，中国的一些产业和科技创新企业已经缩小了跟其他国家的差距，现在全球市值最大公司前十中已经有两家中国科技企业就是很好的证明。“应该说我们未来的经济成长的引擎和动力就在于技术的进步，而人工智能在交通出行、医疗、教育、娱乐等领域都有着比较广泛的应用。”在他看来人工智能主要依靠的是三个方面，一、强大的计算能力，二、复杂的算法，三、大数据。

而中国人口的基数比较大，市场比较大，近期也涌现了一些比较领先的科技企业，同时积累了庞大的数据，因此，人工智能领域还有投资的机会，但任劲对网易科技表示，现在基础架构方面的投资潮已经过去，现在更关注的是怎么样在应用领域的突破，“我想在这个方面的话可能存在着一些机会，创造出一些世界级企业的机会。”

对于核心技术领域的投资，任劲认为更多还得依靠政府的规划。“一旦认清了我们的薄弱环节或某些技术、产品方面与先进国家有差距，就会持续的投入和研发，长此以往，可能五年十年以后，我们就会看到不同的场景。”

对于近期中美市场的冲突否会影响中国未来大数据和人工智能的发展这一话题，任劲认为物万事分两个方面看，短期内可能对个别企业，对行业会有影响。但从另一个角度看，让我们更加认清所处的环境和经济科技发展浪潮中所处的位置，能够更大程度的激发去赶超发达市场的决心和热情。

回归A股：母国市场更具吸引力

据媒体报道，在美股上市的阿里巴巴、百度和京东三家互联网公司最快将于今年6月以CDR方式回归A股。届时，三家公司将成为第一批回归A股的巨头。同时，在美国和香港市场上市的不少企业也提出了回归国内资本市场的计划。

“不同市场具有不同的特点，企业应该基于自身做出合理的选择。“任松对网易科技分析了美股、港股、A股的，在他看来：

中国的资本市场不仅要求企业有收入，还要有明确的盈利水平和利润，达到这些要求才能上市；

美国市场可能更鼓励创新，因为相对于银行来说，资本市场更多是给创新企业提供融资机会，银行会偏向成熟企业，而资本市场会更宽容一点。美国给创新企业提供的支持可能是最多的，所以很多的企业都到纳斯达克或者纽交所去上市；

香港也是比较成熟的市场，过去也有很多中国企业去香港上市，一方面香港市场机构投资人比较多，它是以机构投资者为主的市场，另一方面，由于国家宏观经济政策对某些行业的限制，导致很多企业在国内无法上市。如房地产企业想上市只能去海外，香港是最佳的选择；

但由于中国在2005年做了股权分置的改革，激发了整个市场的热情和活力，也有许多企业选择在国内上市，如银行，保险公司、能源公司或通讯公司等，“现在之所以还有一些企业出于各种各样的原因，选择海外资本市场上市，主要是因为他们在初创时期不能满足国内的上市条件。“任劲表示，香港的交易所、证监会，中国的证监会或者是沪深的交易所现在也都意识到――一个企业的发展实际上更多的是依赖于母国的市场。因此，如果能在母国的资本市场上市对企业的发展和对经济的促进作用可能会更强，所以监管机构也协商做一些变通，做一些规则的调整。

最近，港交所针对生物科技企业以及同股不同权企业在港上市修改规则，中国股份转让市场与香港创业板之间也基本达成谅解备忘录，鼓励双方去挂牌和上市，任劲对此消息感到很欣喜。他表示，这对于两方市场来说无疑是一个利好，将来上市这个渠道如果能够打通，在上市这个环节上，企业也会拥有更多的选择。“目前的国内资本市场已经变得越来越开放。”

企业选择上市地点需要考虑很多方面，任劲对此总结了五大方面，一是上市的周期会有多长，二是信息披露的要求，三是再融资是不是方便，四是上市的费用负担有多重，还有最重要的是估值，即企业在哪个交易所上市估值更高。“我想中国的市场可能在估值方面还是有一定的吸引力。”

大资管新规弥了补监管套利的漏洞

4月27日晚，央行、证监会、银监会、外管局联合发布了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，这也意味着牵动行业的“大资管新规”终于尘埃落定。

从最近一段时间来看，金融监管就有收紧的趋势，任劲认为，这跟中国经济发展是相关联的。过去几十年中国经济有长足持续的发展，在这个过程中间也积累了一些风险，尤其是最近的“影子银行”，以及脱实向虚造成金融体系的自循环。这种杠杆负债的高负债给整个金融体系的稳定和经济的稳健发展带来了隐患。金融对实体经济的支持，过去主要是靠银行、保险、信托等金融机构提供服务和产品，但这些可能还不足以覆盖整个社会的金融需求。

在这种背景下，很多资管业务的机构在开展业务过程中也存在不少监管套利的行为，即谁都管不着的这些领域，所以这样的话风险就逐渐的会积累。因此，本次出台这个统一的监管政策、指标和规章制度，任劲认为，可以及时弥补这方面的漏洞。

而对于其中的资产管理公司来说，怎么样去识别风险、控制风险，并在此基础上追求最好的投资回报，是任劲认为比较重要的一个环节。他认为，这就要求资产管理公司准确把握经济发展的大趋势，了解未来哪些行业能够持续长久的发展，有巨大增长空间。然后在在这些行业里面选择掌握核心技术的企业，因此只有拥有核心竞争力和行业门槛，才能保持持续增长。“我们会做出一些筛选，从而把最好的产品提供给我们的客户，在控制风险的基础上追求好的回报。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214156-1.html

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