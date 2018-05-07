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多伦多大学开发出一款手持式3D皮肤打印机 两分钟内即可打印皮肤

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科技传媒网 镁客网 2018-05-07 10:13

近日，多伦多大学的研究员们开发出了一款手持式3D皮肤打印机，它能够将皮肤组织直接涂覆在患者的身上，从而达到覆盖和治疗伤口的目的。

近日，多伦多大学的研究员们开发出了一款手持式3D皮肤打印机，它能够将皮肤组织直接涂覆在患者的身上，从而达到覆盖和治疗伤口的目的。

多伦多大学开发出一款手持式3D皮肤打印机 两分钟内即可打印皮肤

研究人员介绍，在使用过程中，该3D打印机不需要从人们的身上采集健康的皮肤，且能够像“生物胶带”一样手持使用。

目前，关于3D打印皮肤项目，不少科研团队都做出了成果。有研究团队用血浆、蛋白质及皮肤细胞等组成“生物墨水”，利用大概两周的时间在实验室内进行培养，即可在一两天内完成生物打印。

相比之下，多伦多大学研究员们研发的这一款3D皮肤打印机在效率上是很快的。他们表示，这是首款能够在2分钟不到的时间内，在伤口处直接形成皮肤的设备。

值得注意的是，虽然时间很快，但是关于3D皮肤打印的材料，他们只表示不需要从人类身上采集健康的皮肤，具体是什么，我们目前还不得而知。

不过，在打印材料方面，有关科学家也正在尝试摆脱“原生生物皮肤”，并已经有了初步成果。去年年底，有科学家利用细菌创造了名为cellulose的医疗材料，此种细菌能够在平面上繁殖生长。这样，皮肤就可以用嵌入活菌的墨水材料进行3D打印。在未来，当皮肤出现伤口，或许我们就可以自行进行修复了。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214157-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印机皮肤

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