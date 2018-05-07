打破国外垄断 我国掌握盾构机核心技术

近期，在安徽合肥轨道交通三号线建设中，我国首台使用国产主轴承的再制造盾构机圆满完成2369.65米掘进任务。而其中的国产主轴承正是由洛轴研制而成，洛轴的主轴

洛轴，全名洛阳LYC轴承有限公司，前身是国家“一五”期间重点建设项目之一的“洛阳轴承厂”，目前是中国轴承行业规模最大的综合性轴承制造企业之一。在技术层面上，洛轴拥有国家级技术中心，曾研发出航空发动机轴承、轨道交通车辆轴承、重大装备专用轴承等核心技术。并且，洛轴拥有国内轴承产品尺寸最广、用途覆盖面最宽、品种最齐全的生产基地，保持了多项中国轴承行业记录。

作为一家拥有六十多年历史的企业，洛轴的产品被广泛应用于各个领域，包括国防军工、航空航天、风力发电、轨道交通、汽车摩托车、矿山冶金、工程机械、机床电机等行业。特别值得一提的是，洛轴还曾为我国的“神舟”飞船和“嫦娥”飞船系列提供过配套轴承，为我国的航天事业做出了贡献。

近期，在安徽合肥轨道交通三号线建设中，我国首台使用国产主轴承的再制造盾构机圆满完成2369.65米掘进任务。而其中的国产主轴承正是由洛轴研制而成，洛轴的主轴承经受住了实践检验，对推动盾构机的核心部件国产化具有重大意义。

此次应用成功的土压平衡盾构机是由中铁隧道局为适应合肥地层专门组织的再制造设备，不仅恢复原机性能，优化系统，而且首次研发使用了国产主轴承。新制主轴承由中铁隧道局牵头，洛轴研制，主轴承直径2.6米，能满足直径6―7米盾构机连续工作1.5万小时以上。

该项目的负责人表示，盾构机作为一种短使用周期、高价值成本设备，当前国内保有量已超过1500，大量盾构机面临性能下降严重、使用成本不断增加甚至报废的问题。这次探索研发设备核心部件的国产化，不仅加快了核心技术的发展，而且以再制造推动制造的发展。洛轴，作为中国轴承行业规模最大的综合性轴承制造企业之一，在此次主轴承研发中起到了良好的带头作用，助力国家掌握盾构机的核心技术，打破了少数国外公司的技术垄断。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214158-1.html

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