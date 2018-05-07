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Aptiv面向公众投放30辆自动驾驶汽车 已于拉斯维加斯Lyft平台上线

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科技传媒网 镁客网 2018-05-07 10:17

据外媒报道，Aptiv宣布向拉斯维加斯投放30辆自动驾驶新车，放在Lyft网约车平台下运营，面向公众开放。

据外媒报道，Aptiv宣布向拉斯维加斯投放30辆自动驾驶新车，放在Lyft网约车平台下运营，面向公众开放。

Aptiv面向公众投放30辆自动驾驶汽车 已于拉斯维加斯Lyft平台上线

据了解，Aptiv是德尔福汽车旗下的自动驾驶部门，后者于去年9月宣布改名的消息。

彼时，德尔福首席执行官凯文-克拉克在一份声明中表示：“Aptiv和德尔福技术的名称清晰地反映了这两家公司的独立身份、愿景和方向。‘Aptiv’的名称反映了知识、适应能力和驾驶能力，以及一种不仅能预见未来还能让它成为现实的能力。”

具体业务上，Aptiv专注于车辆的“大脑”和“神经系统”，开发积极的安全系统、电气架构、连接服务和自动驾驶所需的软件。

对于自动驾驶汽车，Aptiv表示，他们的首批自动驾驶汽车已经拿到了4.99 / 5的体验分，预计新投放的汽车也会拿到类似的公众测试成绩。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214159-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:测试自动驾驶

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