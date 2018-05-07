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智能光伏时代将启：谁引领未来？

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-07 10:36

光伏是未来全球先进产业竞争的制高点。经过十几年的发展，光伏产业已经成为我国为数不多、可以同步参与国际竞争、并有望达到国际领先水平的战略性新兴产业。

近日（4月19日），工业和信息化部、国家能源局等6部委印发了《智能光伏产业发展行动计划（2018－2020年）》（工信部联电子〔2018〕68号）（下称《行动计划》）明确：加快发展先进制造业，加快提升光伏产业智能制造水平，推动互联网、大数据、人工智能等与光伏产业深度融合，鼓励特色行业智能光伏应用，促进我国光伏产业迈向全球价值链中高端。

光伏是未来全球先进产业竞争的制高点。经过十几年的发展，光伏产业已经成为我国为数不多、可以同步参与国际竞争、并有望达到国际领先水平的战略性新兴产业。从规模看，中国光伏已全球领先，主要产品产量均连续多年位居全球首位，各环节产量前10名的企业中有半数以上位于中国大陆。

但是，中国光伏产业大而不强、大而不忧的问题非常突出。如何实现从追求规模与速度向重视效益与质量转变，真正成为全球光伏产业当之无愧的领导者，是中国光伏产业面临的现实而紧迫的问题。

智能光伏《行动计划》的提出，有望推动中国加速从“光伏大国”向“光伏强国”迈进。从以制造和成本取胜，走向以技术和创新为驱动，中国光伏产业的新时代需要新的思维、新的打法，那么，谁能成为这场变革的未来引领者呢？

智能光伏时代将启：谁将引领未来？

中国光伏赢了 但前途在哪里？

光伏发电是当今世界利用太阳能最主要的一种方式，作为全球新兴行业的一个重要代表，具有广阔的发展前景。曾经，光伏在全球掀起过热潮，大量知名企业争先恐后的参与其中，吸引了大量的热钱进入。

想当初，中国光伏产业在全球市场中不值一提，在欧美日的夹击之下几乎是“无路可走”。2001年，我国光伏产业界才第一次知道光伏发电技术。到2005年，中国太阳能电池组件产量只有200MW左右，只占全球1．8GW产量的11％，而日本占了全球40％，欧洲占全球大约45％。

在产业发展初期，中国光伏的原材料基本全都依赖进口，只有电池片组件环节属于“中国制造”，而产品销路市场又严重依赖出口，处于“两头在外”的尴尬境地。2011年之后的几年间，“双反”贸易制裁直指中国光伏企业，导致我国大批企业破产，中国光伏迎来严重的“冰冻寒潮”。

但是，在艰难面前中国光伏产业并没有止步不前，反而痛定思痛、改变思路，开始了艰难的转型。短短几年时间，中国光伏企业经过不断研究摸索，降低生产成本，提高生产技术，已经彻底的打垮了国外那些曾经高高在上的巨头们，成为了全球市场中不容小觑的竞争者。

数据显示，在规模上我国光伏产业已经是当之无愧的世界第一。我国多晶硅硅片、电池、组件、逆变器等光伏主要产品产量均连续多年位居全球首位，并持续占据较大市场份额，中国产品在2017年的全球产量占比中：多晶硅占55％、硅片占83％、电池片占68％、组件占71％、光伏应用市场占47％，各环节产量前10名的企业中有半数以上位于中国大陆。

2017年，我国光伏发电新增装机达到53．06GW，占全国电源新增发电的装机39％，连续5年光伏发电新增装机全球第一；累计装机130．25GW，连续三年全球第一，占全球光伏总装机量的32．4％。

但是在光鲜的数据之下，我国光伏产业面临的深层次难题非常突出：中国光伏的技术创新能力不够，目前主要集中在价值链低端，在国际高端市场竞争力不足，在国内落后低端产能依然较多。与此同时，我国光伏企业很多关键设备和专用材料依然需要依靠进口，比如，用于制作银浆的银粉约60％仍然依赖进口，制造封装胶膜的VA颗粒也基本依赖进口……

换言之，中国光伏产业“量”上去了，但依然缺少“质”，诸多核心技术依然严重受制于人。中国光伏产业要想再上台阶，必须向更高端、更高效的方向转型，沿着价值链曲线向着顶端迈进。

光伏智能化 未来能源这么玩

智能化是今后必然的发展趋势，智能应用被嵌入到互联的万物和一切业务流程中，大数据分析、云计算、移动互联等ICT技术，将成为智能化工业革命的基础。智能化创新不仅在研发能力提升、成本降低等制造端的创新，在应用端上也会有更多的创新挖掘点，应用端的智能化发展会是重点。

智能化方向已定，但结合到光伏产业，该如何实现智能化升级呢？这是中国光伏产业面临的现实问题。

“能源产业的发展目前已经进入一个新时代，未来能源体系中的新玩家，必将是能够将新能源新材料、新技术和能源物联网深度融合的企业，这也就是我们讲的数字化、智能化转型，是全面的和全方位的。”天合光能董事长高纪凡告诉记者说。

高纪凡认为：分散式的能源、分散式的储能、以及分散式的用能，将构建一个集智慧能源和数字能源为管理方式的智慧能源网络。用智能技术把发电、储能、配电、用能和控制结合起来构建一个新的能源互联网体系，即“能源物联网”，这必定在未二十年给能源产业带来革命性和突破性的影响。

智能光伏的发展，离不开能源、信息两大领域的跨界创新。未来可以预见的是，光伏产业将从制造到运维，进行全生命周期的信息化、系统化、智能化、自动化集成，与大数据技术、人工智能、5G通信等技术深度融合，光伏将实现从“制造”到“智造”的转型升级。

在天合光能的版图中，未来将要打造“发储配用云”一体化的能源物联网解决方案，以智慧能源云平台（天能云）为基础，打通能源发电、储能、配网、用能端，让能源流、信息流、价值流以及能源设备，在互动、共享的智慧能源网络里相互连接，实现能源互联一体化管控，为用户提供各类智慧、高效的能源服务，这才是未来智能光伏的终极解决方案。

围绕这一目标，天合光能已经做出全面布局。

在安徽合肥，天合光能规划设计的“互联网＋”智慧能源示范项目，成功入选国家能源局首批“互联网＋”智慧能源示范项目名单，成为国家级能源互联网试点工程，并获得“年度最佳能源互联网示范项目奖”，这成为了天合光能探索智能光伏转型的一个成功实践。

今年3月22日，在天合光能发展大会上，也是在天合20周年的庆典上，天合光能发布了能源物联网品牌――天合能源物联网（TrinaIOT），并启动天合能源物联网产业联盟。这标志着天合光能全面开始了3．0时代的转型，向着“全球能源物联网引领者”的新时代目标迈进。

智能光伏时代的来临，给了中国光伏企业站在新的更高历史平台的机会。在未来很长一段时间内，在能源变革的大趋势下，光伏等新能源必将进一步发展壮大。以天合为代表的中国优秀光伏企业，新的征程才刚刚开始。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214161-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:光伏智能引领未来时代

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