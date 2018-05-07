3D打印批量化制造将成新趋势

2018年5月3日，中国3D打印技术产业联盟和南方报业传媒集团在北京中国大饭店举行的第五届世界3D打印技术产业大会新闻发布会上宣布，以“3D打印重新定义制造业”为主题的第五届世界3D打印大会将于6月17―18日在佛山枫丹白鹭酒店举行，并将大会永久会址落户大沥。同时，全球首个3D打印批量化制造中心暨广东(大沥)3D打印协同创新平台将于6月16日正式对外开放。

中国3D打印技术产业联盟执行理事长罗军在记者会上指出，3D打印不仅仅是一项先进制造技术，更是一项国家战略。作为中国制造2025战略的重要组成部分，必将在下一轮工业革命中扮演十分重要的角色。随着HP、GE、西门子、霍尼韦尔、美铝等一大批传统制造业企业进入3D打印领域，未来几年3D打印的优势将集中爆发。目前，从技术工艺、材料、软件、应用等几个指标来看，与国际的差距还非常明显。他认为，我国3D打印发展应从三个方面入手：一是政府积极扶持，鼓励企业搭建更多开放式应用服务平台，促进3D打印与传统产业深度融合；二是鼓励企业与国际顶尖的科研机构开展国际合作，创建国际化的研发中心、联合实验室、研究院；三是鼓励理工科院校、职业院校深化校企合作，开设3D打印学院(专业)，培养更多3D打印应用型人才。

佛山市南海区大沥镇镇长黄伟明向与会记者介绍了大沥在粤港澳大湾区战略中的目标定位，他说，3D打印作为先进技术的典型代表。其独特优势已经非常明显，大沥作为传统制造业积聚区，非常看好3D打印未来，并将3D打印作为推动传统产业转型升级的重要引擎。大沥将以3D打印为突破口，以广东(大沥)3D打印协同创新平台为支撑，抢占新兴产业发展制高点，以兰湾智能―曼彻斯特大学先进激光工程联合实验室为依托，积极创造条件，营造创新氛围，吸引全球顶尖的科研机构和国际一流人才落户大沥，打造大沥科技创新高地。

中国3D打印技术产业联盟首席顾问、清华大学老教授、我国3D打印发展创始人颜永年介绍了我国3D打印发展的历程，他认为，我国3D打印与国外的差距不可小嘘，但是也并不是不可逾越。近几年我国科技部、工信部先后出台了很多政策，给予了很多政策支持，但是我们并没有原创性的技术诞生，与国际的差距还在不断扩大，在鼓励自主创新方面，我们还有很多值得总结的地方。虽然年逾80，颜永年教授依然活跃在研发生产第一线，在江苏昆山创办了永年激光科技有限公司，设计的LCD系统集成，首次提出将激光选区熔化，SLM设备、激光熔覆LCD设备和大功率激光器、大数据、工业机器人集成在同一平台上实现“互联互通”，采用先进数控系统，处于国内领先水平。

中国3D打印技术产业联盟副理事长、华中科技大学张海鸥教授系统性介绍了自主开发的“智能微铸锻铣复合制造技术”，以及与国内外多家企业的合作状况。他认为，国内3D打印行业还需要进一步抱团发展，形成合力。中国3D打印技术产业联盟从2012年发起成立以来，在推动我国3D打印产业发展方面功不可没，发挥了重要的引领和支撑作用。即将于6月17日在佛山举行的第五届世界3D打印技术产业大会，以“3D打印重新定义制造业”具有非常重要的意义，一是3D打印发展到今天，已经不再是打印模型和样件，更多是直接制造功能性产品，3D打印介入传统制造业领域，必将与传统产业展开激烈竞争，并带来新的产业革命。二是人们对3D打印的认识已经从概念阶段到应用阶段转变，说明3D打印产业发展将指日可待。

中国3D打印技术产业联盟副理事长、北京工业大学激光工程学院陈继民教授、河北工业大学机械学院杨伟东教授都从不从角度对3D打印的技术工艺、市场应用做了系统性介绍，并对中国3D打印技术产业联盟将世界3D打印技术产业大会永久会址落户大沥给予高度评价，他们认为，广东是我国传统制造业最集中的省份，如今又面临粤港澳大湾区发展的巨大机遇期，一方面面临转型升级的巨大压力，同时对3D打印产业发展来讲，又是巨大的机遇。广东(大沥)3D打印协同创新平台落户大沥，作为大沥在积极推动3D打印产业发展的重要成果之一，必将培育3D打印新兴产业的崛起。

据悉，由佛山市南海区政府、大沥镇政府支持，中国3D打印技术产业联盟、南方报业传媒集团主办的第五届世界3D打印技术产业大会年会将于6月17日在佛山枫丹白鹭酒店举行，来自英国皇家工程院院士、中国工程院院士、美国工程院院士、剑桥大学、帝国理工学院、曼彻斯特大学等国内外800多位权威专家和惠普等国内外企业嘉宾出席本次大会。本次大会将“3D打印重新定义制造业”作为主题，说明在3D打印速度更快，强度更高的背景下，批量化制造将成为3D打印新的发展趋势。

世界3D打印技术产业大会由中国3D打印技术产业联盟和世界3D打印技术产业联盟共同创办，先后在北京、青岛、成都、旧金山、上海等城市举办年会，是全球3D打印行业规模最大和最具影响力的行业盛会，在推动3D打印国际间对话合作，促进行业交流方面发挥了重要的引领和支撑作用。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214162-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm