到2030年软银拟1万亿美元投资印度太阳能市场

日本软银希望在2030年前在印度投入1万亿美元用于开发太阳能项目。作为回报，日本软银要求以美元为单位确定电价，并希望政府确保其工厂生产的电力一定会被购买。

日本软银希望在2030年前在印度投入1万亿美元用于开发太阳能项目。作为回报，日本软银要求以美元为单位确定电价，并希望政府确保其工厂生产的电力一定会被购买。

然而，软银可能无法获得印度的任何保证，印度仍然记得Enron－Dabhol一案的惨痛滋味。中央政府可能不希望让国有公用事业机构面临外汇风险。据“经济时报”报道，就购买担保而言，新德里更倾向于卖家与买家谈判购电协议（PPA），行业惯例也是如此。

作为印度太阳能投资路线图的一部分，软银集团已经同意与中国公司协鑫系统集成技术公司展开一项价值9．3亿美元的印度联合太阳能项目。

根据协鑫在4月初向深圳证券交易所提交文件，协鑫将提供技术，软银将协助获得土地和监管批准。

印度总理莫迪的可再生能源战略，印度已经设定了一个目标，即到2022年实现太阳能发电能力达100GW，是目前的五倍。印度计划到2022年通过太阳能，风能，生物质能和小水电等多种能源的总可再生能源容量达到175GW。

但挑战依然存在。最近的一项研究显示，印度将需要至少1250亿美元资助其到2022年增加可再生能源供应的计划，这可能由于关税下降而难以实现。

软银和协鑫新成立的公司最终将拥有4GW的容量，并将在两个2GW阶段实施。日本软银将持有合资企业60％的股份，协鑫将拥有剩余的股份。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214165-1.html

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