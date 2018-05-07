Robot as a Service 智能制造里的科技新奇观

如今，我们终于迎来了第四次工业革命。传感器、计算力、以及网络传输的指数级增长，产生着巨大的力量。从德国的“工业4.0”到“中国制造2025”，新一轮制造业的

第一次工业革命源于蒸汽机的发明。它推动了机械化生产，提供了人力无法企及的物理动能。第二次工业革命是因电力产生的福特汽车的大规模生产线。第三次工业革命则来自于计算能力，1969年发明的可编程逻辑控制器（PLC）取代了工业生产中复杂的继电器电路，从而实现了工业自动化控制，让工业生产力大幅提升。然而此后制造业技术的发展相比移动互联网却放慢了脚步，近30年工业技术并没有取得突破性的进展。

如今，我们终于迎来了第四次工业革命。传感器、计算力、以及网络传输的指数级增长，产生着巨大的力量。从德国的“工业4.0”到“中国制造2025”，新一轮制造业的较量已悄然启动。

中国制造业的现状

中国2015年之前实行的独生子女政策导致了现在的低生育率。符合劳动年龄的人口数量已经达到峰值。农村人口从内陆省份向沿海地区的迁移也正在放缓。如果没有外来劳动力的流入，许多工厂产能增长的目标将难以实现。中国的制造企业第一次迫切地需要提高生产力。

Source: World Bank

在之前的二十年里，虽然中国的劳动生产率每年平均上升8.5％，但绝对的生产率水平仍然偏低，仅为发达国家的15-30%。同时人力成本不断上涨，工人的平均工资已增长到每月5000-6000元。

在之前快速发展和用工成本较低的年代，很多工厂并没有太在意效率和质量，也没有采用一些先进的生产管理理念，例如使用统计方法确保质量的六西格玛，以及强调效率和减少浪费的精益制造。如果出现问题，他们会选择用更多的人去解决问题，而不是对自动化生产进行投资。

而现在的制造企业都开始积极地拥抱自动化技术。高盛的分析数据显示，部分物联网底层传感器的成本在过去十年中下降了50%，带宽成本下降了近40倍，数据处理成本下降了近60倍。以人工智能为代表的新一波创新技术如果可以为中国制造业的生产效率带来15%的提升，那将会创造4万亿的价值。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214167-1.html

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